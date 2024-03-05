【﻿بنك　التسليف】طريقة الحصول على تمويل من البنك + وشروط الاستحقاق ورابط التسجيل

بنك التسليف هو احد بنوك التنمية في المملكة العربية السعودية الذي يوفر القروض والبرامج الميسرة للمنشآت الصغير، فهو يشارك في تحقيق التنمية في المملكة، كيف يمكن الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية؟ ، وما هي شروط بنك التنمية للحصول على التمويل، وما هي طرقة التواصل مع البنك، نتعرف على تفاصيل هذه الأمور من خلال الأسطر التالية.

بنك التسليف دخول

سجل الدخول عبر بنك التنمية الاجتماعية واحصل على التمويل الذي يحقق لك أهدافك وتطور من خلاله مشروعك، أو أنشأ مشروعك من خلال الحصول على تمويل من بك التسليف باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بنك التسليف من هنــا. قم بإنشاء حساب بكتابة رقم الهُوِيَّة وكلمة مرور. بعد الدخول الى الموقع توجه الى خدمة حسابي. يظهر لك جميع القروض المتاحة والتي يمكنك الحصول عليها من بنك التسليف. اختر القرض الذي تريد للتقديم عليه.

شروط بنك التسليف

وضع بنك التسليف بعض الشروط للحصول على التمويل، والتي تشتمل على التالي:

تقديم الهُوِيَّة الوطنية للمتقدم. لابد من التسجيل في العنوان الوطني توفر رقم حساب ايبان بنكي عمل حر مرتبط بوثيقة العمل الحر المتقدم عليها. كما لابد أن يتوفر الجوال المسجل في أبشر. شهادة العمل الحر (لتمويل الخِدْمَات التخصصية).

رقم بنك التسليف

تواصل مع بنك التنمية الاجتماعية للاستفسار عن أي معوقات تقابلك للحصول على تمويل مشروعك، كما يمكنك أيضا الحصول على جميع المعلومات التي تريد الحصول عليها حول التمويل وذلك عبر القنوات التالية:

البريد الإلكتروني : [email protected] .

. رقم الهاتف :920008002.

أنشأ مشروعك وأحصل على التمويل الذي تريد من خلال بنك التسليف، العديد من الاختيارات المتوفرة من خلال البنك لتحقيق حلمك.