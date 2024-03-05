رسميا الان.. تحديد موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2024 وفق لوزارة الموارد البشرية

بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل يتساءل المواطنين بالسعودية عن موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2024 عبر شبكات التواصل الإلكترونية، وبشكل رسمي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف دعم حساب مواطن لهذا الشهر، ووفقاً لتوجيهات صاحب القرار بإعانة المواطنين أصحاب الدخل المحدود على غلاء الأسعار، تم إطلاق برنامج حساب المواطن وغيره من البرامج التنموية.

موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2024

رسمياً قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2024 خلال الأيام الماضية، فاعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2024 سيكون أول أيام صرف المعاش للمستفيدين مستمرة 4 أيام متتالية، على أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 هو آخر أيام الصرف، حيث قام المتحدث الرسمي بنفي تلك الشائعات المتداولة بشأن تغيير الجدول الزمني، ومن ناحية أخرى تبذل الحكومة السعودية قصارى جهدها من أجل خدمة المواطن السعودي وتلبية احتياجاته.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن 2024

حرصاً من الوزارة على وصول الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجاً قامت بوضع مجموعة من الشروط والضوابط يلزم توافرها في المتقدم، وذلك لكي تتحقق لديه أهلية الدفعة 76 لبرنامج حساب مواطن، حيث تحرص الجهات المختصة على مساعدة الأسر الفقيرة وتساندها في مواجهة أزمة غلاء الأسعار التي يمر العالم بها أجمع بسبب تدهور الاقتصاد العالمي، ولقد جاءت تلك الشروط والآليات التي أقرتها الوزارة على النحو التالي: