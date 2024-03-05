“المواعيد هتتغير” مواعيد عمل البنوك المصرية خلال شهر رمضان 2024 أجازات البنوك الجديدة

مواعيد عمل البنوك المصرية خلال شهر رمضان، حيث تساءل عنها فئة كبيرة من المواطنين وكذلك العاملين بمجال المال والأعمال موظفي البنوك وذلك مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم 2024 والذي من المقرر أن تكون بدايته يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024، فقد زادت معدلات البحث عبر المواقع الإلكترونية لمعرفة مواعيد عمل البنوك بشهر رمضان الكريم وكم عدد ساعات العمل والذي سوف نتعرف عليه تفصيلا فيما يلي.

مواعيد عمل البنوك المصرية خلال شهر رمضان

سوف يقوم البنك المركزي المصري قبل بداية شهر رمضان بإصدار قرار يتضمن المواعيد الجديدة للعمل قلب دخول شهر رمضان الكريم وذلك بحوالي أربع ساعات يوميا ومن المقرر أن تمتد ساعات العمل للمواطنين بدءا من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا.

موعد عمل العاملين بالبنوك في رمضان

مؤخرا تساءل الموظفين والعاملين بالبنوك المصرية عن مواعيد العمل الخاصة بهم في رمضان والتي سوف تبدأ من الساعة 9:00 صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا، أما بالنسبة للإجازة الأسبوعية للبنوك فسوف تعمل البنوك على مدار خمسة أيام طوال الأسبوع بدء من يوم الأحد وحتى يوم الخميس باستثناء أيام الإجازات الرسمية أي سوف تكون الإجازة الأسبوعية بمختلف البنوك المصرية كما هي هي يوم الجمعة والسبت من الأسبوع.

أما بالنسبة لمواعيد عمل البنوك في بداية شهر مارس 2024 وقبل قدوم شهر رمضان سوف تكون من الساعة 8:30 صباحا وتمتد حتى الساعة 3:00 عصرا وذلك فيما عدا يومي السبت والجمعة من كل أسبوع أما بالنسبة للموظفين مع بداية شهر مارس فسوف تكون ساعات عملهم بدء من الساعة 8:00 صباحا وتمتد حتى الساعة 4:00 عصرا.