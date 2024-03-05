“أجمل ما أنتجته الدراما السورية” كسر عضم 2 السراديب يضيء شاشات رمضان 2024 على LBC وتردد القنوات الناقلة

تستعد الشاشات العربية لاستقبال الموسم الثاني المنتظر بشدة من مسلسل “كسر عضم” تحت عنوان “السراديب”، والذي من المقرر أن يُعرض ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك، الموافق 11 مارس 2024، تعود الدراما السورية المثيرة لتحكي قصصًا جديدة في “السراديب”، مواصلةً النجاح الباهر الذي حققه الموسم الأول وسط المنافسة القوية في الماراثون الرمضاني.

تردد القنوات الناقلة وتفاصيل كسر عضم 2 السراديب

يُبث الموسم الثاني من “كسر عضم” على قناة LBC اللبنانية المتاحة عبر أقمار نايل سات وعرب سات، مع ترقب مشاهدي الدراما العربية لإطلاق الحلقات الأولى من هذا العمل المتميز، بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على إتمام الترتيبات لبث المسلسل عبر قنوات رائدة أخرى مثل MBC مصر وأبوظبي، مما يؤكد على التوسع في نطاق الجمهور المستهدف وإتاحة العمل لأكبر شريحة من المشاهدين، يأتي هذا الإعلان وسط تزايد الإثارة والترقب لمتابعة الحكايات الجديدة التي يُخبئها “السراديب”، والتي تعد بتقديم تجربة مشاهدة فريدة وغنية بالأحداث الدرامية المشوقة.

تردد قناة LBC Europe اللبنانية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

للمشاهدين الراغبين في متابعة محتوى قناة LBC Europe اللبنانية، يُمكنهم الآن ضبط أجهزتهم الاستقبال على ترددات القناة المتاحة عبر قمري النايل سات وعرب سات، سواء كنت تتطلع لمتابعة البرامج الترفيهية، الأخبار، أو المسلسلات الدرامية، فإن ضبط هذه الترددات يضمن لك استقبال بث القناة بجودة عالية وبدون انقطاع، فيما يلي تفاصيل التردد لكل من النايل سات وعرب سات:

القمر الصناعي التردد (ميجا هرتز) الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11977 أفقي 27500 3/4 عرب سات 1843 أفقي 27500 3/4

ضبط تردد قناة LBC Europe اللبنانية على جهاز الاستقبال

لمتابعي البرامج الشيقة والمحتوى العربي المميز، يُعد ضبط تردد قناة LBC Europe اللبنانية على جهاز الاستقبال خطوة أساسية للاستمتاع بمشاهدة بلا انقطاع. إليكم كيفية ضبط التردد بكل سهولة: