” آمن على نفسك واحمي بياناتك من الاختراق” طريقة تغيير باسورد الفيس بوك بعد العطل المفاجئ

تعرض الفيس بوك والانستجرام للعطل منذ الساعات الأخيرة في الكثير من دول العالم ومنذ حدوث ذلك والجميع يخشى تعرض حسابه للاختراق أو خسارة بياناته لذلك الجميع يتساءل هل من الضروري تغيير الرقم السري للفيس بوك من أجل حماية بيانات الحساب، ويعتبر الفيس بوك واحد من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدمه الجميع من دول العالم للتواصل فيما بينهم البعض ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم بعض النصائح اللازم اتباعها لتجنب فقدان البيانات.

هل يلزم تغيير باسورد الفيس بوك بعد العطل

بعد ما تعرض الفيس بوك للعطل لساعات طويلة على مدار اليوم يبحث الجميع عن الإجراء اللازم اتخاذه لحماية البيانات وفي نفس الوقت لم تقم أي جهة من ميتا بالإعلان عن أي خطورة قد تحدث للفيس بوك وبالتالي لا هناك حاجة لتغيير باسورد الفيس بوك ولكن إذا كان الخوف مسيطر على مستخدميه فيمكنكم التغيير.

طريقة تغيير باسورد الفيس بوك

يمكنكم بكل سهولة تغيير باسورد الفيس بوك بكل سهولة من خلال اتباع الطريقة التالية: