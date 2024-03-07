ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 2024 ؟ ورابط واستمارة التقديم بعد التحديث

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 2024 ؟ سؤال يدور في أذهان الكثيرين في الجزائر ممن يرغبون في الحصول على وحدة سكنية خاصةً بعدما انتهت الحكومة من طرح التسجيل في سكنات عدل 1 و سكنات عدل 2، لهذا حددت الحكومة رابط إلكتروني للتسجيل في المنحة لمن يستوفي الشروط والمستندات التي أقرتها الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة، لذا نكشف لكم في هذا التقرير سعر ورابط التقديم في منحة ٣٠٠ دينار.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 2024؟

جاءت الشروط والضوابط التي وضعتها الحكومة الجزائرية للقبول في سكنات عدل بعد التحديثات الجديدة الأخيرة متضمنة التالي:

الشرط الأول أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم دائم في الجزائر.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 عام.

لا يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 70 عام.

ينبغي أن يتراوح دخل الأسرة ما بين 24 إلى 180 ألف دينار.

يجب أن يكون المتقدم لا يحصل على دعم من الحكومة الجزائرية.

يشترط ألا يكون لدي المتقدم ممتلكات أو أراضي يستطيع بناء شقة سكنية عليها.

التقديم يكون في الولاية التي يسكن بها الشخص.

ألا يكون مستفيد من سكنات عدل الأول أو الثاني.

أن يكون المتقدم متزوج.

يجب أن يكون التقديم من أحد الزوجين.

التأكد من جميع البيانات المسجلة.

رابط التقديم في سكنات عدل 3

يمكنك التسجيل في سكنات عدل الجديد وملء استمارة التقديم عبر التوجه إلى موقع وكالة عدل ثم إضافة بيانات الرَّقَم التعريفي ورقم الضمان الاجتماعي، وفي الختام رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المطلوبة، حيث تتراوح سعر سكنات عدل ما بين 210 إلى 270 مليون سنتيم، يشترط على المتقدمين سداد 20% من قيمة سعر الوحدة.