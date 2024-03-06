” هتاخذ فلوس وهتفيض معاك كمان” الكشف عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه… قوم بسرعة جهز محفظتك..!!

تعد منحة العملة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيها إحدى القضايا الرئيسية التي تثير قلق الكثير من المواطنين الذين يفتقرون إلى وظيفة أو دخل ثابت في ظل دخول شهر رمضان وارتفاع الأسعار، يأتي ذلك في ظل الصعوبات التي يواجهونها في تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهنا يأتي دور وزارة القوى العاملة في توفير الدعم لهؤلاء المواطنين.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

من خلال البحث المكرر من قبل العديد من المواطنين حول تفاصيل منحة العملة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه، تم الإعلان عن أنه من المزمع البدء في عملية التسجيل للحصول على المنحة يتعين على المواطنين اتباع خطوات معينة التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، والتي تشمل ما يلي

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

من ثم اضغط على خيار التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

إدراج الرقم القومي ورقم الهاتف.

التحقق من دقة البيانات.

وأخيرا، النقر على كلمة إرسال الطلب.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

تم العمل على الإعلان عن تاريخ صرف منحة العملة الغير منتظمة بقيمة 1000 جنيه، خلال الوقت الراهن عبر وزارة القومي العاملة، تشير التنويهات إلى أنه من المتوقع صرفها في الأيام القليلة القادمة، قبل بداية شهر رمضان المقرر في 11 مارس 2024، سيتم دفع هذه الدفعة على مرتين، كل مرة بمبلغ 500 جنيه، وستستمر على مدى شهرين، حيث سيتم صرفها في فروع البريد المصري في جميع المحافظات بعد إشعار المواطنين بذلك عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة، والجدير بالذكر أن هذه المنحة تمثل الصرف الأول في العام 2024 للعمالة الغير منتظمة.