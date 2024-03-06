فرحي أطفالك ونزليها ... تردد قناة كوكيز الجديد COOKIES KIDS 2024 على النايل سات

قناة كوكيز هي من القنوات الفضائية المسلية للأطفال، حيث تقدم هذه القناة مجموعة مختلفة من الأفلام الكرتونية والأغاني التي تحبها الأطفال وتظل أمامها طوال الوقت، كما تعمل قناة كوكيز بدون فواصل على مدار الـ 24 ساعة وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وقد ازدادت محركات البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة كوكيز الجديد، وسوف نوضح لكم التردد الجديد على النايل سات تابعونا في السطور القادمة.

تردد قناة كوكيز الجديد على النايل سات

حازت قناة كوكيز على إعجاب العديد من الآباء والأمهات بعد رؤية المحتويات التي تقدمها، حيث تقييم أخلاق الطفل وتعلمه المبادئ والأسس الحسنة وطريقه التعامل مع الآخرين، فهي تنمي عقل الطفل وتزيد من إدراكه، والتردد الجديد الخاص بها على النايل سات هو:-

القمر الصناعي نايل سات التردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ⅚ جودة القناة HD

كيفية ضبط قناة كوكيز على شاشة التلفاز

يمكن ضبط قناة كوكيز على شاشة التلفاز بكل سهولة عن طريق إتباع الآتي:-

نقوم باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر.

ثم نضغط على زر القائمة الموجود في جهاز الريموت.

ثم نضغط على تحميل قنوات جديدة واختيار التثبيت اليدوي.

ثم نضغط على القمر الصناعي النايل سات.

وبعدها ندخل جميع البيانات المتعلقة بالقناة من التردد وغيرها التي ذكرناها في السطور السابقة.

ثم نضغط على أيقونة حفظ.

ننتظر بضع ثواني وسوف يتم تحميل القناة ويمكن البحث عنها في قائمة القنوات وسوف تجدها على الفور.

مميزات قناة كوكيز كيدز

تنفرد قناة كوكيز بمميزات كثيرة غير متوفرة في قنوات الأطفال الأخرى، وهذه المميزات جاءت على النحو التالي:-

تقدم القناة محتوى ترفيهي للأطفال وهذا المحتوى يساعدهم على الإدراك والنطق وفهم اللغة العربية بطريقة صحيحة.

تعرض محتويات كرتونية هادفة وبرامج مخصصة لتعليم السلوك الصحيح والأخلاق الحميدة.

يمكن تثبيت قناة كوكيز على شاشة التلفاز بطريقة مجانية دون دفع أي اشتراك أو رسوم مالية.

يتم تحديث قناة كوكيز باستمرار حتى تقدم صورة واضحة وصوت نقي بجودة عالية.

تعمل قناة كوكيز على مدار الـ 24 ساعة بدون فواصل أو تقطيع البث.

تقدم الأغاني التعليمية مثل الحروف والأرقام باللغة العربية والإنجليزية.

تحدثنا عن تردد قناة كوكيز الجديد 2024 على النايل سات، وطريقة ضبط القناة على شاشة التلفاز، ومميزات قناة كوكيز.