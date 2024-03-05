هام وعاجل.. كيفية التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم والشروط المطلوبة للتقديم وزارة التربية والتعليم توضح

يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم، حيث أن حيث أن هيئة التنظيم والإدارة أعلنت عن فتح باب التسجيل، وذلك تبعًا للشروط التي أقرتها وزارة التعليم والتربية المصرية، لهذا سنتعرف على الشروط المطلوبة للتقديم وكيفية التسجيل في مسابقة التعيين.

التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخطوات المطلوبة للتسجيل في مسابقة تعيين 18 ألف معلم، وهذه الخطوات هي كالآتي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة الوظائف الحكومية.

قيام المتقدم بتسجيل الدخول، من خلال تدوين البيانات المطلوبة.

كما يقوم المتقدم بالنقر على زر الوظائف.

ثم يقوم المتقدم بتحديد وظيفة مدرس مساعد للصفوف الثلاث الأولى للمرحلة الابتدائية، وذلك حسب المحافظة ومحل الإقامة.

يتم تسجيل جميع البيانات والمستندات الخاصة بالمتقدم بطريقة صحيحة.

كما يجب على المتقدم التحقق من دقة المعلومات المرسلة.

ثم يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة التالي.

وأخيرًا القيام بإرسال الطلب.

الشروط المطلوبة لمسابقة تعيين 18 ألف معلم

أوضحت وزارة التربية والتعليم عن الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: