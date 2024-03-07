60 uc ببلاش .. طريقة شحن شدات ببجي 2024 مجانا مضمونة 100% بدون حظر الحساب بـid

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة شحن شدات ببجي 2024، حيث تعد لعبة ببجي واحدة من الألعاب الأكثر شعبية، ومن ثم تضم الآن أكثر من خمسمائة لاعب من كافة أنحاء العالم، كما تعد لعبة ببجي من الألعاب التي تحتوي على الإثارة والتشويق، ومن ثم يعد الشداد عبارة عن وسيلة يمكن للاعب استخدامها في كافة عمليات الشراء المختلفة التي تتم داخل اللعبة مثل الأسلحة والسيارات، وغيرها من العناصر التي تساعد اللاعب على التقدم في جميع مستويات اللعبة، فتابعونا لكي تعرفوا جميع التفاصيل.

طريقة شحن شدات ببجي 2024

هناك بعض الطرق العديدة للشحن شدات ببجي 2024، ومن هذه الطرق الشحن من خلال الموقع الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة PUBG.

ثم بعد ذلك يتم النقر على زر الشحن.

وبعد ذلك يتم إختيار هويتك.

وكذلك أيضًا قم بتحديد كمية الشدات المراد شحنها.

ومن ثم قم بتحديد مبلغ الدفعة المطلوبة.

ثم بعد ذلك اضغط على أيقونة شراء.

طريقة شحن شدات ببجي 2024 عن طريق ID

يمكن شحن شدات ببجي 2024 عن طريق ID، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: