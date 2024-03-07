نزلها واستمتع بحرب العصابات ... تحميل لعبة جاتا سان أندرياس GTA SAN ANDREAS 2024 آخر تحديث علي هاتفك الأندرويد والآيفون مجانا

لعبة GTA San Andreas من أشهر وأقدم ألعاب المغامرات والحروب المحاكاة للواقع الحقيقي، يمكن الاستمتاع بخوض رحلة طويلة في لعبة جاتا 5 ثلاثية الأبعاد وإشعال روح التنافس في اللعب الجماعي، حيث يتطلب منك تأدية مهام كثيرة في هذه اللعبة والدخول في المعارك الملحمية والصراعات بينك وبين العصابات والمجرمين، كما تحتوي هذه اللعبة على العديد من الأسلحة القوية التي تستخدمها في الدفاع عن نفسك من الشرطة، ويمكن تحميل GTA San Andreas على جهازك الاندرويد الآن والاستمتاع بهذه المنافسة الشيقة.

لعبة GTA San Andreas

تشتهر اللعبة باسم (لص السيارات) حيث تعتمد هذه اللعبة على مجموعة كبيرة من أنواع مختلفة من السيارات والطائرات والدراجات وتستخدم في أداء المهام الرئيسية والهروب من مدينة والدخول في الأخرى.

كما يمكن تحميل GTA San Andreas بكل سهولة على جهازك الأندرويد بطريقة مجانية تماما واكتشف خبايا اللعبة الأصلية، حيث تتميز اللعبة الأصلية بالواقعية و الرسومات والمؤثرات الصوتية عالية الدقة.

تدور أحداث اللعبة حول البطل الذي يعمل مع عصابة أشرار تقوم بالسرقة والقتل وإفساد مدينة سان أندرياس، ويقوم البطل بترك عائلته والذهاب إلى مدينة ليبرتي ويبدأ حياته الجديدة، وبعدها يتواصل مع عائلته مرة أخرى و يعلم بوفاة والده ويعود مرة أخرى إلى مدينته، وتبدأ هنا مطاردة الشرطة له ويظهر العنف والمهام الأخرى.

طريقة تحميل لعبة GTA San Andreas

يتم تحميل لعبه GTA San Andreas عن طريق البحث عن اسمها في متجر جوجل بلاي والضغط على تحميل اللعبة.

بعد تحميل اللعبة على الجهاز افتح إعدادات الأمان واضغط على تثبيت المصادر الغير معروفة.

بعد ذلك قم بتثبيت اللعبة على الهاتف وانتظر بضع ثوان حتى يكتمل عملية التثبيت ثم قم بفتحها واستمتع باللعب.

مميزات لعبة GTA San Andreas

تحتوي لعبة جاتا على العديد من المميزات التي تجعلها متصدرة إلى الآن قائمة ألعاب المغامرات وهذه المميزات تتمثل في الآتي:-