القبض زاد.. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في عمان + طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024

أعلنت الهيئة التأمينية في سلطنة عمان عن زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024 بشكل مباشر، وهذا يدخل ضمن إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين المتقاعدين وتحسين المعيشة، وهذه الزيادة تصل إلى 3% سنويا أي ما يقرب 3000 ريال عماني، وقدمت الحكومة هذه الزيادة للشكر والثناء لجميع المتقاعدين الذين سبق لهم العمل في المجالات الحكومية المختلفة لمساعدة هؤلاء المتقاعدين في توفير احتياجات أسرهم، وسوف نوضح لكم في هذا التقرير حقيقة هذه الزيادة وموعد نزولها.

طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في عمان

يمكن الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بطريقة إلكترونية بدلا من الذهاب إلى المقرات الحكومية و التكدس والزحام وضياع الوقت والجهد، وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات الآتية:-

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة التأمينية الإجتماعية.

ثم تدوين كافة البيانات الشخصية الظاهرة أمامك بشكل صحيح والتأكد من صحتها.

ثم النقر على أيقونة عرض الرواتب الشهرية للمتقاعدين.

وبعدها الضغط على كلمة إرسال.

انتظر بضع ثواني وسوف يظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بالراتب ونسبة الزيادة المضافة على الراتب الأساسي.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في عمان

تعمل سلطنة عمان على تقديم الدعم لجميع المواطنين وخاصة محدودى الدخل والأسر الأشد احتياجا من المتقاعدين، وهذا من أقل الحقوق لهم لما قدموه للدولة من جهود عظيمة أثناء فترة عملهم، لهذا قررت الدولة بزيادة رواتب المتقاعدين وخاصة بعد غلاء الأسعار في جميع أنحاء العالم، وهذه الزيادة تصل إلى 3000 ريال وموعد نزولها يكون بنهاية هذا العام لسنة 2024 وهذا وفقا لما جاء في المادة “5” من قانون الحماية الاجتماعية لدولة عمان في عام 2024.

موعد صرف معاش التقاعد في عمان شهريا

يتم صرف معاش التقاعد للمستفيدين أول كل شهر ميلادي، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في المتقاعد حتى يستطيع صرف الراتب وهذه الشروط هي:-

لابد من وصوله لسن التقاعد وهو 60 عام وزيادة.

عدم عمل المتقاعد في أي مؤسسة تابعة للنظام الذي كان يعمل فيه.

يجب أن تكون المدة التي أداها المتقاعد في المؤسسة الحكومة لا تقل عن 20 سنة.

وفي النهاية تحدثنا عن رواتب المتقاعدين 2024 في عمان وطريقة الاستعلام عن زيادة الرواتب، وموعد زيادة رواتب المتقاعدين وموعد صرف معاش التقاعد في عمان.