“رسميًا”.. التربية والتعليم تعلن تفاصيل مسابقة “معلم مساعد” والتخصصات المطلوبة وموعد التقديم 2024م.. فرصة لا تفوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل مسابقة التربية والتعليم التي ينتظرها العديد من المدرسين في أنحاء جمهورية مصر العربية بفارغ الصبر لعام 2024، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نستعرض لكم جميع التفاصيل من موعد التقديم والتخصصات المطلوبة، وشروط اجتياز المسابقة للتقدم على وظيفة معلم مساعد للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فتابعونا.

مواعيد التقدم على مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن مواعيد امتحانات مسابقة التعليم لعام 2024، حيث ستكون الاختبارات في الفترة من 4 إلى 9 مارس، وقد تم تحديد مواقع الامتحانات في عدة محافظات في الجمهورية، وهي البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وقنا وأسوان ومطروح والأقصر والوادي الجديد، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن هذه الاختبارات ستجرى في بعض المحافظات وذلك لتعيين المعلمن في وظيفة مدرس مساعد.

التخصصات المطلوبة في مسابقة الوزارة 2024

سنقدم من خلال موقعنا البديل قائمة بتخصصات المواد الدراسية الأساسية المطلوبة لتعيين 18 ألف معلم، وتشمل الأتي:

مادة الدراسات الاجتماعية.

اللغة الأجنبية.

العلوم.

اللغة العربية.

الحاسب الآلي.

التربية الفنية.

وهذه التخصصات مطلوبة لتدريس الصفوف الرابع والخامس والسادس في المرحلة الابتدائية.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم

شروط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 هي كالتالي:

العمر: يجب أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدمين 40 عامًا. الموقع الجغرافي: يتوجب على المتقدمين تقديم طلباتهم من نفس المحافظة التي يقيمون فيها.