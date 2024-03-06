“فرحي العيال وروقي عليهم”.. تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 بجودة مرتفة.. نزلها وابسط الاولاد..!!

تردد قناة طيور الجنة 2024 هو أحد الموضوعات التي تثير اهتمام العديد من الناس، حيث تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، تأسست القناة في العام 2008 ومنذ ذلك الحين حققت شهرة واسعة بفضل برامجها المميزة التي تساعد الأطفال على التعلم والترفيه، حيث تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سنوات الروضة حتى 12 عاما، كما تتميز القناة بمحتوى يحترم عقول الأطفال ويعتمد على قيم إيجابية وتعليمية تساعدهم على تطوير مهاراتهم العقلية والاجتماعية.

تردد قناة طيور الجنة 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بكونها إحدى القنوات الرائدة التي تقدم محتوى فعال لتطوير مهارات الأطفال يشمل ذلك

تقديم الأناشيد التعليمية، مثل الأرقام والحروف، لتعزيز تعلم الأطفال. تشجيع على مساعدة الوالدين وتعزيز قيم حب الآخرين وقبول الآخر. دعم تعلم الأطفال للصلاة في أوقاتها وتعليمهم الوضوء. غرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الأطفال لتشكيل شخصياتهم. توفير تجربة تلفزيونية متنوعة تجمع بين الترفيه والتعليم، مما يحافظ على اهتمام الأطفال ويجعلهم يستمتعون بمتابعة البرامج.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة