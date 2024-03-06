الرابط من هنا.. التسجيل في مباراة الوقاية المدنية 2024+ شروط التسجيل المطلوبة

الوقاية المدنية المغربية هي من المؤسسات الحكومية المسؤولة عن سلامة المواطنين وإذا حدث وأصابهم حوادث أو كوارث مختلفة، وقد تم فتح باب التسجيل في مباراة الوقاية المدنية في تخصصات الإغاثة، والأعوان، والتقني، والمهندسين، وهذا التسجيل متاح للذكور فقط دون الإناث، ويشترط في التسجيل في مباراة الوقاية المدنية شروط معينة بعد نجاح المتقدم في الفحوصات الطبية والاختبارات، ومن خلال موقعنا هذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل في ما يلي.

التسجيل في مباراة الوقاية المدنية 2024

يتيح التسجيل في مباراة الوقاية عن طريق المديرية العامة التابعة للوقاية المدنية حيث تعتبر هذه المؤسسة من أهم المؤسسات التي تقدم خدمات عديدة للمواطنين من إنقاذ وإسعاف وإطفاء الحرائق، والهدف منها هو حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من أي خطر يصيبهم، ويمكن التسجيل في مباراة الوقاية المدنية بالمغرب عن طريق الآتي:-

يجب الدخول أولا على رابط التقديم في مباراة الوقاية المدنية.

يجب الدخول عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم اختيار أيقونة مباراة الترشح.

وبعدها يجب تدوين جميع البيانات الظاهرة أمامك لإتمام عملية التسجيل.

ثم الضغط على تقديم.

شروط التسجيل في مباراة الوقاية المدنية 2024