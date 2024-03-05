” أرخص هاتف في العالم ينافس سامسونج” مواصفات هاتف ZTE Libero Flip ..

أعلنت شركة ZTE الصينية عن توفيرها لهاتف جديد يحمل الكثير من المزايا مما جعله أفضل بديل لهواتف سامسونج الشهيرة وذلك الهاتف ZTE Libero Flip ومن أهم ما يميز ذلك الهاتف أنه رخيص للغاية بالمقارنة مع هواتف سامسونج القابلة للطي وبخلاف سعره المناسب فهو يتمتع بالكثير من المواصفات القوية، تابعوا موضوعنا التالي لنقدم إليكم تلك المواصفات.

مواصفات هاتف ZTE Libero Flip

يضم هاتف ZTE Libero Flip الكثير من المزايا والخصائص التي جعلته فرصة مناسبة لكافة مستخدميه وفيما يلي تلك المواصفات: