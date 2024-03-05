تكنولوجيا

” أرخص هاتف في العالم ينافس سامسونج” مواصفات هاتف ZTE Libero Flip ..

ندى محمدمنذ 43 دقيقة
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مواصفات هاتف ZTE Libero Flip
مواصفات هاتف ZTE Libero Flip

أعلنت شركة ZTE الصينية عن توفيرها لهاتف جديد يحمل الكثير من المزايا مما جعله أفضل بديل لهواتف سامسونج الشهيرة وذلك الهاتف ZTE Libero Flip ومن أهم ما يميز ذلك الهاتف أنه رخيص للغاية بالمقارنة مع هواتف سامسونج القابلة للطي وبخلاف سعره المناسب فهو يتمتع بالكثير من المواصفات القوية، تابعوا موضوعنا التالي لنقدم إليكم تلك المواصفات.

مواصفات هاتف ZTE Libero Flip

يضم هاتف ZTE Libero Flip الكثير من المزايا والخصائص التي جعلته فرصة مناسبة لكافة مستخدميه وفيما يلي تلك المواصفات:

المعالج ونظام التشغيليحتوي الهاتف على معالج معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Gen 1.

يعمل بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم ZTE UI

الذاكرةذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت بينما مساحة التخزين الداخلية تبلغ 128 جيجا بايت.
البطاريةيحتوي الهاتف على بطارية قوية تصل إلى 4310 أمبير في الساعة الواحدة.

يدعم خاصية الشحن السريع بقدة 44 وات أي يتم شحن الهاتف كاملًا خلال 73 دقيقة.

الكاميرايحتوي الهاتف على مستشعر بدقة 50 ميجا بكسل مع عدة بدقة 2 ميجا بكسل.

كما يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجا بكسل للتصوير سيلفي، وذلك الهاتف يستقر ما بين 60 إلى 110 درجة وبالتالي يتم استخدام الكاميرا بأريحية.

الشاشةيحتوي الهاتف على شاشة مرنة من نوع OLED قابلة للطي رأسيًا مع قياس  6.9 بوصةـ بدقة FHD + تبلغ 2790 × 1188 بكسل، مع شاشة خارجية دائرية على غلاف الهاتف يبلغ قياسها 1.43 بوصة، وبدقة 466 × 466 بكسل،
الألواناللون الذهبي،  الأبيض، الأزرق.
تصميم الهاتفيحتوي الهاف على هيكل أنيق يصل عرضه إلى 76 مللي متر مع سمك نحيف 7.3 مللي متر عند فتحه وعند طيه يصل إلى 15.5 ملم.

يصل حجم الهاتف إلى 214 جرام ومن أهم مزاياه أنه مقاوم للغبار والمياه.

 

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ندى محمدمنذ 43 دقيقة
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