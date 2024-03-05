” أرخص هاتف في العالم ينافس سامسونج” مواصفات هاتف ZTE Libero Flip ..
أعلنت شركة ZTE الصينية عن توفيرها لهاتف جديد يحمل الكثير من المزايا مما جعله أفضل بديل لهواتف سامسونج الشهيرة وذلك الهاتف ZTE Libero Flip ومن أهم ما يميز ذلك الهاتف أنه رخيص للغاية بالمقارنة مع هواتف سامسونج القابلة للطي وبخلاف سعره المناسب فهو يتمتع بالكثير من المواصفات القوية، تابعوا موضوعنا التالي لنقدم إليكم تلك المواصفات.
مواصفات هاتف ZTE Libero Flip
يضم هاتف ZTE Libero Flip الكثير من المزايا والخصائص التي جعلته فرصة مناسبة لكافة مستخدميه وفيما يلي تلك المواصفات:
|المعالج ونظام التشغيل
|يحتوي الهاتف على معالج معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Gen 1.
يعمل بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم ZTE UI
|الذاكرة
|ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت بينما مساحة التخزين الداخلية تبلغ 128 جيجا بايت.
|البطارية
|يحتوي الهاتف على بطارية قوية تصل إلى 4310 أمبير في الساعة الواحدة.
يدعم خاصية الشحن السريع بقدة 44 وات أي يتم شحن الهاتف كاملًا خلال 73 دقيقة.
|الكاميرا
|يحتوي الهاتف على مستشعر بدقة 50 ميجا بكسل مع عدة بدقة 2 ميجا بكسل.
كما يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجا بكسل للتصوير سيلفي، وذلك الهاتف يستقر ما بين 60 إلى 110 درجة وبالتالي يتم استخدام الكاميرا بأريحية.
|الشاشة
|يحتوي الهاتف على شاشة مرنة من نوع OLED قابلة للطي رأسيًا مع قياس 6.9 بوصةـ بدقة FHD + تبلغ 2790 × 1188 بكسل، مع شاشة خارجية دائرية على غلاف الهاتف يبلغ قياسها 1.43 بوصة، وبدقة 466 × 466 بكسل،
|الألوان
|اللون الذهبي، الأبيض، الأزرق.
|تصميم الهاتف
|يحتوي الهاف على هيكل أنيق يصل عرضه إلى 76 مللي متر مع سمك نحيف 7.3 مللي متر عند فتحه وعند طيه يصل إلى 15.5 ملم.
يصل حجم الهاتف إلى 214 جرام ومن أهم مزاياه أنه مقاوم للغبار والمياه.