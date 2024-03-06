رسميًا.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% وزارة المالية توضح

يتساءل العديد من المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وحقيقة تبكير موعد الصرف، لهذا قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد الصرف لجميع الموظفين في مصر في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لذلك سنتعرف على موعد صرف المرتبات وجدول الصرف لشهر مارس.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس، حيث أنه سيتم البدء في صرف المرتبات لجميع العاملين في يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، كما أن الصرف سيستمر لحتي السابع والعشرين من نفس الشهر، وأيضًا سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 6000 الأف جنيهًا بالإضافة إلى زيادة المعاشات 15%.

جدول صرف مرتبات شهر مارس

أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية عن جدول صرف مرتبات شهر مارس الجاري للعام الميلادي 2024، وذلك سيتم كالآتي:

في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري سيتم صرف مرتبات الوزارات المصرية.

كما أنه في الرابع والعشرين من شهر مارس سيتم صرف مرتبات التعليم العالي، والتنمية المحلية وأيضًا العدل.

أما أيام الخامس والسادس والسابع والعشرين من شهر مارس الجاري سيتم صرف مرتبات باقي الموظفين في الدولة الذين تم تأخير صرف مرتباتهم.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024:

يوجد العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين بقطاعات الدولة صرف المرتبات من خلالها، وهذه الأماكن هي: