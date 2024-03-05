“بعد التعديل” موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر حدثًا رياضيًا يشغل بال الكثيرين، ويعيش الجمهور لحظات من الترقب والتوتر قبل المباراة، فالفوز باللقب يعني الكثير بالنسبة للجماهير ويحمل رمزية خاصة بالنسبة لكل فريق من هنا، يتزايد الاهتمام والبحث عن موعد المباراة وتفاصيلها بشكل كبير وفي إطار التحضيرات للمباراة، قامت اللجنة المنظمة بتعديل موعدها، مما أثار فضول واهتمام الجماهير المتشوقة لمعرفة الموعد الجديد والتأكد من تفاصيل اللقاء. فقد ارتفعت استفسارات الجماهير والمشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث يتابعون بشغف كل تحديث يتعلق بالمباراة وموعدها الجديد.

موعد النهائى لمباراة الأهلي والزمالك

في الجمعة المقبلة، الموافقة لـ 8 مارس من الشهر الحالي، ستقام المباراة النهائية في كأس مصر بين الأهلي والزمالك. وسيتم إقامة المباراة على ملعب “الأول بارك” الواقع في العاصمة السعودية الرياض تعد هذه المباراة النهائية في كأس مصر حدثًا تاريخيًا فريدًا، حيث ستستضيف المملكة العربية السعودية هذه المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في عام 2023 وسيتم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر- القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك

ستكون قناة أون تايم سبورت والقناة الرياضية السعودية SSC هما القنوات المختارة لنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة لهذه المباراة المثيرة: