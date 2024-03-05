نزلها من دلوقتي قبل شهر رمضان الكريم..ردد قناة mbc مصر الجديد 2024 بجودة عالية بأقوى اشارة
بفضل تنوع برامجها ومسلسلاتها المميزة، تعتبر قناة MBC مصر واحدة من أبرز القنوات المصرية في الوقت الحالي تابعة لشبكة قنوات MBC، تحظى هذه القناة بشعبية واسعة ونسبة مشاهدة عالية في العالم العربي، إذا تعرض MBC مصر مجموعة متنوعة من المسلسلات المصرية الجذابة التي تستهوي المشاهدين من مختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة أيضًا عددًا من البرامج الترفيهية التي حازت على إعجاب الملايين.
تردد قناة mbc مصر على النايل سات
تحظى قناة MBC مصر بشعبية كبيرة بين المشاهدين في العالم العربي، ولضمان جودة البث العالية من حيث نقاء الصوت والصورة، يجب تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات وإليكم بيانات التردد الجديدة:
- التردد: 11470.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- الاستقطاب: عمودي.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استقبال قناة MBC مصر أيضًا عبر القمر الصناعي عربسات، وفيما يلي بيانات التردد على عربسات:
- التردد: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
من خلال تحديث التردد، سيتمكن المشاهدين من الاستمتاع بمشاهدة قناة MBC مصر بجودة عالية واستقبال مستقر للإشارة يعد هذا التحديث خطوة مهمة للقناة في تلبية تطلعات الجمهور وتقديم تجربة مشاهدة ممتعة ومرضية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي.
خطوات ضبط تردد قناة mbc مصر
إذا كنت ترغب في استقبال قناة MBC مصر على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضمان استقبال القناة بنجاح:
- قم بالدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك.
- انتقل إلى قائمة البحث عن القنوات أو الإعدادات الفنية.
- قم بإدخال التردد الجديد لقناة MBC مصر وهو 11470 (للنايل سات) أو 11270 (للعرب سات).
- حدد القمر الصناعي المناسب، أي النايل سات أو العرب سات، وفقاً للتردد المدخل.
قم بتحديد معامل الترميز ومعدل الاستقطاب وهما 6/5 وعمودي على التوالي.
- اضغط على زر “بحث” أو “تنفيذ” لبدء عملية البحث عن القنوات.
- انتظر حتى يتم الانتهاء من عملية البحث، وسيتم استقبال قناة MBC مصر في القائمة الخاصة بالقنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- قم بتحديد القناة واستمتع بمشاهدة برامجها ومسلسلاتها المميزة.