صارت شرطية wanasah tv.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 لمشاهدة برامج واغاني لولو الجميلة

تزداد عمليات البحث عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، حيث تعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال، ومن ثم تتنوع برامج القناة بين الألعاب التفاعلية والمسابقات، كما تناقش مواضيع مهمة مثل التاريخ، والعلوم، واللغات، وذلك يساعد على تنمية مهارات الأطفال، وتوسيع قدراتهم وزيادة المعلومات الثقافية لدى الأطفال، ويمكن للأطفال أيضًا الاستمتاع بمشاهدة ممتعة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على ترددات قناة وناسة الجديد على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكنك متابعة وتنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024، وذلك من خلال الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات:

تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا قم بالدخول على الإعدادات باستخدام الريمود.

ثم بعد ذلك اضغط على خيارات.

وبعد ذلك قم باختيار القمر الصناعي.

ومن ثم اضغط على تثبيت يدوي.

وبعد ذلك أضف تردد القناة، وأيضًا الاستقطاب، ثم أدخل معامل الترميز.

وبعد ذلك قم بالنقر على موافق أو ok.

ثم بعد ذلك سيتم عرض القناة بعد ثوان قليلة.

ومن ثم قم بالضغط على حفظ أو save.

البرامج التي تقدمها قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة للأطفال محتوى تعليمي وترفيهي، كما تقدم أغاني الأطفال وأيضًا المسلسلات الكرتونية، ومنها البرامج الآتية: