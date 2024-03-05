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“ألف مليون مبروك” ظهور تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 عموم المحافظات
منذ فترة قصيرة ما يقارب من شهر قامت وزارة التربية العراقية إتاحة عن إعلان عن وجود وظائف شاغرة هي عقود تعيينات للمعلمين في مؤسسة التربية والتعليم العراقية حيث صرحت عن العدد المطلوب لتقديم أوراقة ما يقارب من خمسين ألف معلم، الآن يتداول الكثير من المتقدمين بمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائجهم في هذه الوظيفة بعد أن كشفت عنها وزارة التربية نينوى، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتائج بعدة خطوات بسيطة في السطور التالية.
كيفية الاستعلام عن تعيين عقد في وزارة التربية
- أولا: يجب الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.
- ثانيا: يجب النقر علي خانه الخدمات إلكترونية الخاصة بوزارة التربية نينوى.
- ثالثا: قم بالضغط علي زر الاستعلام.
- رابعا: سوف يتطلب منك إدخال كافة البيانات كما موضح أمامك.
- خامسا: يجب التأكد من إدخال البيانات الشخصية بطريقة صحيحة.
- سادسا: يرجي النقر علي أيقونة الاستعلام.
- أخيرا: سيتم إظهار النتيجة الخاصة بك، ثم قم بالضغط علي زر الحفظ.
طريقة تجميع نقاط المفاضلة للخريجين
يتم حساب نقاط الخريجين من حيث النسبة المئوية الحاصل عليها الخريج وهي الأتي:
- الخريج الذي تم حصوله علي تقدير امتياز يضاف في حسابه 35 نقطة.
- كما يتم حساب تقدير الجيد جدا بإضافة 30 نقطة للخريج.
- سيتم إضافة 25 نقطة للشخص الذي تم حصوله علي تقدير جيد.
- بالنسبة للحاصل علي تقدير متوسط يتم إضافة له 20 نقطة.
- بينما المتقدم الحاصل علي تقدير مقبول ستحسب له 10 نقاط.