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“الوجبة السابعة” لينك كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية bdf جميع محافظات العراق
يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق واحد من اقوي واهم البرامج التي تقدم الدعم الكامل للمواطنين من اجل القدرة علي تحمل أعباء المعيشة، من اجل أيضا القدرة علي مواجهتها من اجل حياه كريمة بكل مواطن، حيث وضعت الحومة العراقية كافة الشروط التي يجب أن تنطبق في المواطن الموجهة له هذا الدعم، عبر هذه السطور سنسرد لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المواطنين المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية وسنوضح لكم الشروط.
أهم شروط الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة
- يشترط علي المتقدم أن لا يمتلك أي أصول أو أي عقارات.
- يجب علي المواطن أن لا يتقاضى أي دعم من البرامج الأخري.
- يشترط عليه أيضا أن يكون عراقي الجنسية.
- يشترط علي المواطن أن يكون مقيم بأحد محافظات الدولة، ليس خارج البلاد.
- بالنسبة للسن فيشترط أن لا يقل عن أل 18 عام، لا يتجاوز أل 60 سنه بالنسبة للرجال.
- أما بالنسبة للنساء فيجب أن لا يقل عن أل 15 عام، لا تتجاوز أل 55 عام.
الاستعلام عن أسماء المواطنين الذين تم قبولهم في الرعاية الاجتماعية
- يرجي زيارة الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية العراقية.
- يجب النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- قم بالضغط علي خانة الرعاية الاجتماعية.
- ينبغي النقر علي زر الاستعلام علي الوجبة السابعة.
- ينبغي علي المتقدم بإدخال الاسم، رقم الهوية الوطنية، المحافظة التابع لها.
- ثم قم بالضغط علي خانة الاستعلام.
- علي الفور سيتم إظهار النتائج الخاصة بأسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، انقر علي زر الحفظ.