تاريخ واكشن وساسبنس وكوميديا… قائمة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة بجودة عالية HD
يعد من مزايا شهر رمضان المبارك الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خلال الشهر، والتي تحقق التسلية والمتعة للمشاهدين بجانب العبادات التي يمارسونها ولذا؛ يبحث المتابعون عن مسلسلات رمضان 2024 والأعمال الجاري عرضها، ويريدون معرفة القنوات التي سوف تعرض عليها حتى يقوموا بمتابعتها أو تنزيلها إذا لم تكن موجودة لديهم، ولأجل ذلك في هذا المقال سوف نعرض أبرز الأعمال التي ستعرض .في موسم رمضان الحالي
مسلسلات رمضان 2024
تتنوع مسلسلات رمضان 2024 ما بين الأعمال الدرامية والتشويق والمسلسلات الكوميدية والأكشن والمسلسلات الاجتماعية، ولا يمكن أن يمر موسم رمضان دون وجود لعدد من الأعمال التاريخية التي تعمل على أحياء التراث، ويتميز هذا الموسم بمشاركة مجموعة من الفنانين الذين قد غابوا عن المواسم السابقة ويخططون لعودة قوية تليق بمكانتهم الفنية لدى الجماهير، كما هناك أيضاً اختلاف في عدد الحلقات، حيث هناك أعمال وصل عدد حلقاتها إلى 30 حلقة، وأخرى اكتفت بعدد 15 حلقة.
أشهر أعمال رمضان 2024
يعد من أبرز الأعمال التي سوف تعرض في رمضان هي الآتي:
- مسلسل الحشاشين والذي هو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وسوف يعرض على قناة DMC.
- مسلسل دون سابق إنذار لأسر ياسين، ويعرض على قناة DMC.
- مسلسل صدفة لريهام حجاج، وسوف يتم عرضه على قناة CBC.
- مسلسل حق عرب لأحمد العوضي على قناة ON.
- مسلسل كامل العدد لشريف سلامة ودينا الشربيني ويعرض على قناة ON.
- مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لأحمد مكي ويمكن مشاهدته على قناة ON.
- مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة وأحمد رزق على قناة ON.
- مسلسل المعلم لمصطف شعبان على قناة الحياة.
- مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق على قناة cbc.
- مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وسوف يعرض على قناة cbc.
- مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني على قناة DMC.
- مسلسل مسار إجباري بطولة كل من أحمد داش وعصام عمر ويعرض على قنوات الحياة وON وCBC.