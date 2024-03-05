“اعرف الموعد قبل متروح عليك” توقيت اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 في مسابقة 18 ألف معلم..!!

تعتبر مسابقة التربية والتعليم واحدة من أهم المسابقات التي تجري في العديد من الدول، حيث تسعى إدارات التعليم إلى اختيار أفضل الكوادر التعليمية لتطوير مجال التعليم وتحقيق التميز في الأداء التعليمي، وفي سبيل ذلك، يجري تنظيم مسابقات واختبارات تقييمية لتحديد الأفضل من بُين المتقدمين لشغل وظائف المعلمين، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 خلال الأشهر المقبلة، حيث سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين وتحديد الشروط والوثائق المطلوبة للتسجيل وأهم الاختبارات التي يجب اجتيازها لنجاح والحصول على الوظيفة المرغوبة.

التقديم على الاختبارات

سيتم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها بدقة، ويتم اختيار عدد محدد من المتقدمين ليتقدموا لاجتياز الاختبارات التحريرية والعملية التي تهدف إلى تقييم مهاراتهم وقدراتهم التعليمية، وسيتم الاعتماد على مقاييس عالمية لتقييم أداء المتقدمين وتحديد الأفضل من بينهم، وتهدف هذه الاختبارات إلى اختيار المعلمين الأكفاء والقادرين على تحمل مسؤوليات التدريس والتعليم بشكل فعال ومنهجي، وتعزيز مهاراتهم التعليمية وتطوير قدراتهم الشخصية والاجتماعية، كما تساهم في تعزيز مستوى التعليم والتعلم في المدارس ورفع معايير التعليم.

موعد اختبار المسابقة

قامت السلطات التنظيمية والإدارية في مصر عن اعلان جدول اختبارات مسابقة التعليم والتربية لعام 2024، ومنذ ذلك الحين يثار الاستفسار بشأن التواريخ الصحيحة، حيث أفيد أن الاختبارات ستبدأ في الرابع من شهر مارس وتستمر حتى التاسع منه، وتم تحديد بعض المحافظات التي ستجرى فيها الاختبارات، بما في ذلك البحر الأحمر، وسيناء الشمالية والجنوبية، قنا، وأسوان، بالإضافة إلى محافظة مطروح، الأقصر، والوادي الجديد، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الاختبارات تستهدف وظيفة مساعد معلم، ويتعين على المتقدم اجتياز الاختبار والفترة التدريبية المطلوبة من قبل الحكومة للموافقة على طلب الالتحاق.