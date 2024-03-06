“قبل ما العدد يكتمل الحق تقديم وظائف بنك مصر 2024″…اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر بياناً عبر صفحته الرسمية على إعلاناً حول وجود وظائف في عدة فروع بنك مصر موجهاً الدعوة للأشخاص الراغبين بالالتحاق بصفوف عمل البنوك يتعهد البنك بتقديم فرص عمل للشباب الباحثين عن وظائف تؤمن لهم دخلاً شهرياً مستقراً كما أوضح بنك مصر التفاصيل الخاصة عن وظائف بنك مصر 2024 بالمهام الوظيفية الشاغرة في فروعه وسنقدم من خلال هذا التقرير شرحاً لواجبات الوظيفة والمعايير المطلوبة وطريقة التقديم في وظائف بنك مصر 2024 الوظائف على النحو التالي.

وظائف بنك مصر 2024

يشير إلى أن بنك مصر يسعى لتوظيف شباب مهتمين بالعمل في مجال البنوك ولديهم مهارات في بناء وصيانة البيانات وقواعد العمل المرتبطة بجودة البيانات يبدو أن البنك يعتبر الشباب فرصة مهمة لتطوير فرق العمل لديه ويركز على توفير فرص العمل والاستقرار المالي لهم.

رابط التقديم على وظائف بنك مصر

يمكن التقديم في وظائف بنك مصر من خلال الموقع الإلكتروني للبنك مصر أو من خلال التوجه إلى أحد فروع بنك مصر وفيما يلي خطوات التقديم من خلال الموقع الإلكتروني:

الدخول على الرابط الرسمي التابع لموقع بنك مصر



النقر على خيار الخدمات ومنها قم بالضغط على نوع الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها.



يطلب منك بعض المعلومات قم بتسجيلها على الموقع ومنها:

الاسم.



السيرة الذاتية.



البريد الإلكتروني الخاص بك.



ومن ثم قم بالضغط على إرسال.

الشروط للالتحاق بالوظائف الجديدة في بنك مصر

ومن الجدير بالذكر أن لكل تخصص من التخصصات المطلوبة التي قام بنك مصر بالإعلان عنها لابد من توافر لها بعض الشروط الخاصة، فينبغي العلم أن لكل وظيفة من الوظائف المعلن عنها المؤهل المطلوب للقبول في الوظيفة، لذا ينبغي الإطلاع على شروط كل وظيفة أولا قبل التقديم.

– امتلاك المتقدم الجنسية المصرية.

– التقدير العام الحاصل عليه المتقدم في المؤهل الدراسي الذي منح إليه يجب ألا يقل عن جيد كحد أدنى.

– المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم يجب أن يكون في أحد التخصصات المطلوبة.

– القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى الخبرة في كتابتها أيضا.

الحد الأقصى لسن المتقدم يجب ألا يزيد على 30 عاما.

– نجاح المتقدم في اختبارات الكشف الطبي التي سوف تعقد.

– عدم وجود أي معارف أو أقارب للمتقدم يعملون في البنك.

– القدرة على استخدام جهاز الكمبيوتر خاصة البرامج الشهيرة الأوفيس.

الوظائف المطلوب شغلها في بنك مصر 2024

يوجد عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات داخل البنك، ومن أبرزها ما يلي:

وظائف قسم المبيعات.

الفنيين.

وظائف قسم التسويق.

وظائف قسم المحاسبة.

وظيفة محلل مالي.

المهندسين.

وغيرهم الكثير في مختلف التخصصات.

أعلن بنك مصر عن حاجته إلى موظفين في عدد من التخصصات، والتي تتمثل فيما يلي:

التخصصات الإدارية: مثل التسويق، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، والقانون، والعلاقات العامة.

التخصصات المالية: مثل المحاسبة، والاقتصاد، والتمويل، وإدارة الاستثمارات.

التخصصات التقنية: مثل تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، وعلوم البيانات.

يتوجب على المتقدمين لوظائف بنك مصر الانتباه إلى الشروط المذكورة والتحقق من استيفائها قبل إرسال الطلب من ضمن هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مع تقدير لا يقل عن جيد وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.