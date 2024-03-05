المعاش هينزل قبل رمضان ولا لا .. استعلام تكافل وكرامة شهر مارس 2024 .. اعرف كم مبلغ الزيادة الجديدة وموعد صرفها « هل تم تبكير موعد الصرف »

في هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم استعلام تكافل وكرامة شهر مارس 2024 وكم مبلغ الزيادة الجديدة وموعد صرفها وموعد صرف المعاش وكيفية الاستعلام عن المعاش، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة بعض الأسماء الجديدة إلى قائمة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وذلك وفقًا للشروط المحددة، يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدولة لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية للطبقات الأولى، ويمكن الاطلاع على الأسماء الجديدة في التقرير المرفق بالدستور.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر مارس

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة عن طريق زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الحقل المخصص.

وبعد ذلك يمكنهم النقر على زر “استعلام”.

ستظهر النتيجة بشكل فوري تبين ما إذا كانت المعاشات سارية، متجمدة، أو موقوفة.

وفي حالة الرغبة في تقديم شكوى، يمكنهم النقر على زر “شكوى” واتباع نفس الخطوات المذكورة.

كم يبلغ معاش تكافل وكرامة شهر بعد الزيادة 2024

يتم استفادة 22 مليون مواطن، الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة، من زيادة في قيمة المعاش، وذلك تزامنًا مع الزيادات التي قررتها الحكومة للعاملين في الجهاز الإداري وأصحاب المعاشات، بما في ذلك معاش تكافل وكرامة، تمت زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة قدرها 5.5 مليار جنيه، مما يجعل الزيادة الإجمالية خلال هذا العام تصل إلى 55% من قيمة المعاش، يرتفع متوسط المعاش الشهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، ومن المقرر تطبيق زيادة إضافية بنسبة 15% هذا الشهر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس

تم تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 في 15 مارس المقبل، وهو يختلف عن مواعيد صرف المعاشات العادية، سيتم صرف المعاش مع الزيادة الجديدة بنسبة 15%، وفقًا لتحديدات وزارة.