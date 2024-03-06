قدم الآن واحصل على دعم العاطلين عن العمل الجديد عبر رابط 𝙘𝙥𝙘.𝙜𝙤𝙫.𝙖𝙚 ديوان ولي العهد

يقدم دعم العطلين عن العمل الجديد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الذين ليس لديهم عمل يتكسبون منه، حيث يمكن للعاطلين عن العمل التقديم في الدعم إلكترونيًا عن طريق موقع الوزارة، لكن يجب أولا قبل التقديم التأكد من انطباق الشروط التي وضعتها الوزارة على المتقدم، كما يجب اصطحاب المستندات اللازمة للتقديم، وبذلك يمكن التقديم عبر المنصة للحصول على الدعم، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل الحصول على دعم العاطلين عن العمل.

دعم العاطلين عن العمل الجديد

يستطيع العاطلين عن العمل في الإمارات الحصول على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتقديم عليه من خلال منصة الوزارة، حيث يقدم هذا الدعم لزوي الهمم، والأرامل والمطلقات والذين لا يجدون عملا يتكسبون منه، ويحدد قيمة الدعم على حسب كل حالة من قبل الوزارة، التي تراعي تقديم مساعدة كافية للحالة التي تريد الحصول على الدعم.

شروط دعم العاطلين عن العمل

لكي تحصل على دعم العاطلين عن العمل لابد من التأكد من الأمور التالية:

بطاقة الهُوِيَّة للمتقدم سارية المفعول لمدة 6 أشهر من التقديم. دخل المتقدم اقل من الحد الأدنى للدعم المقدم. أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الإماراتية. تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة.

تقديم طلب الدعم الاجتماعي

سجل في دعم العاطلين عن العمل من خلال موقع ديوان ولي العهد باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع ولي العهد من هنـــا. اضغط على خدمة المواطنين. أدخل على قسم المساعدات المالية للمحتاجين. قم بإدخال جميع البيانات اللازمة. أرفق المستندات المطلوبة. اضغط على إرسال الطلب.

يتم مراجعة الطلب من قبل القائمين على الدعم وفي حالة القبول يتم مراسلتك للحصول على دعم العاطلين عن العمل المقدم من الدولة وولي العهد مساعدة للمحتاجين وحفاظًا على نهضة الدولة.