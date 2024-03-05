” لمتابعة مسلسل كامل العدد 2 في رمضان 2024″ تردد قناة اون تي في على القمر الصناعي نايل سات

تعد قناة أون تي في واحدة من أهم القنوات التي حظيت على شهرة وشعبية كبيرة في الوطن العربي وذلك لما توفره من محتوى مميز مناسب لكافة الأعمار ومن أهم المسلسلات التي سيتم عرضها على القناة خلال شهر رمضان مسلسل كامل العدد 2 فيعتبر من أكثر المسلسلات التي حظيت على نسبة مشاهدة كبيرة في العرض الأول منها ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم تفاصيل المسلسل مع تردد القناة.

تردد قناة اون تي في على النايل سات

يمكنكم متابعة مسلسل كامل العدد بأعلى جودة على قناة اون تي في خلال شهر رمضان 2024 وفيما يلي بيانات القناة:

التردد، 11862.

الاستقطاب، أفقي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 6\5.

الجودة، HD.

قصة مسلسل كامل العدد 2

تدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 حول عائلة مكوة من زوجين وهما ليلي وأحمد وأولادهما وسوف يواجه الزوجان تحديات جديدة في حياتهم الزوجية مع تطور الأحداث بين أفراد العائلة مع حدوث الكثير من التحديات اليومية وقد تتنوع شخصيات المسلسل ما بين شخصيات قوية أو ضعيفة مما يجعل القصة أكثر عمق وتعقيد ومع نهاية الجزء الأول على إنجابهم لأطفالهم جديدة فذلك ما جعل الناس متحمسين لمتابعة الجزء الثاني.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد مجموعة متميزة من النجوم وهما كلًا من التالي” دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام” المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهم ومن إخراج خالد الحلفاوي.