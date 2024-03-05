” علشان متلفش كتير “.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي..ومميزات كارت الخدمات

كارت الخدمات المتكاملة التي توفرها الحكومة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة وذلك لمساعدتهم في توفير المستلزمات الصحية وإدماجهم في المجتمع وسهولة العملية التعليمية لذا يبحث الكثير من المواطنين عن كارت الخدمات المتكاملة والاستعلام عنه بالرقم القومي مع العلم انها ايضا الطريقة الوحيدة للأستعلام عن تكافل وكرامة وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يعتبر كارت الخدمات المتكاملة واحدة من أهم الخدمات التي يحصل عليها ذوى الاحتياجات الخاصة يبحثون عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والذي يمكن استعلام عنه من خلال الخطوات التالية:

ادخل بشكل مباشر الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

قم باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

قم بعدها بتحديد محافظة الإقامة.

سجل البيانات الخاصة بمكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.

ادخال جميع البيانات الخاصة للشخص الذي يرغب في الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من بطاقة الرقم القومي.

التأكد من إدخال الرقم القومي للشخص المستعلم عنه بدقة.

اضغط على استعلام لتنتقل بعد ذلك الى النافذه الخاصة ببيانات المستعلم عنه.

مزايا كارت الخدمات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن المزايا التي يحصل عليها حاملي كارت الخدمات وهذه الخدمات كالتالي: