رشاقة وجمال
مكون منزلي فعال ومضمون لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش في 3 أيام وبمكونات طبيعية وبدون أي مواد ضارة
الحواجب الكثيفة والرموش الطويلة هي عناصر جمالية تعزز جاذبية العيون لدى المرأة. لذلك، ويحرص الكثير من الفتيات على العناية برموشهم وحواجبهم باستخدام مستحضرات التجميل المتوفرة في الصيدليات، أو باللجوء إلى الوصفات الطبيعية وتعتبر الرموش شعرًا صغيرًا ينمو في الأجفان ليؤدي دورًا هامًا في حماية العين من العوامل الجوية الضارة، مثل الأتربة وأشعة الشمس بالإضافة إلى ذلك، تُضفي الرموش الطويلة والكثيفة جمالًا وتأثيرًا ساحرًا على مظهر العيون.
وصفة تكثيف الرموش بزيت الخروع
إليك وصفة بسيطة وفعالة لتكثيف الرموش والحواجب باستخدام زيت الخروع وزيت الزيتون:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- فرشاة الرموش
الخطوات:
- قم بتحضير وعاء مناسب وأضف إليه زيت الزيتون وزيت الخروع.
- قم بخلط الزيوت جيدًا حتى تتجانس.
- غمس فرشاة الرموش في الخليط المحضر.
- قم بتمشيط الرموش بلطف باستخدام الفرشاة المغموسة في الزيت، من الجذور حتى الأطراف.
- اترك الزيت على الرموش والحواجب طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.
- يفضل استخدام هذه الوصفة يوميًا قبل النوم.
وصفة لتكثيف الحواجب
إليك وصفة بسيطة باستخدام جل الصبار لتكثيف الحواجب:
المكونات:
- جل الصبار الطبيعي.
- قليل من الفازلين أو زيت الزيتون (اختياري).
الخطوات:
- قم بالحصول على جل الصبار الطبيعي من الأسواق أو استخدم الصبار المنزلي إذا كنت تمتلك نبات الصبار.
- قطّع قطعة صغيرة من الصبار واستخرج الجل الطازج من الداخل.
- ضع الجل الطازج على حاجبيك بلطف باستخدام الأصابع أو فرشاة صغيرة.
- قم بتدليك الجل بلطف على الحاجبين بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.
- اترك الجل على الحواجب طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.
- يمكنك أيضًا خلط القليل من الفازلين أو زيت الزيتون مع الجل لزيادة فعاليته في تكثيف الحواجب.