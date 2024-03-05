مكون منزلي فعال ومضمون لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش في 3 أيام وبمكونات طبيعية وبدون أي مواد ضارة

الحواجب الكثيفة والرموش الطويلة هي عناصر جمالية تعزز جاذبية العيون لدى المرأة. لذلك، ويحرص الكثير من الفتيات على العناية برموشهم وحواجبهم باستخدام مستحضرات التجميل المتوفرة في الصيدليات، أو باللجوء إلى الوصفات الطبيعية وتعتبر الرموش شعرًا صغيرًا ينمو في الأجفان ليؤدي دورًا هامًا في حماية العين من العوامل الجوية الضارة، مثل الأتربة وأشعة الشمس بالإضافة إلى ذلك، تُضفي الرموش الطويلة والكثيفة جمالًا وتأثيرًا ساحرًا على مظهر العيون.

وصفة تكثيف الرموش بزيت الخروع

إليك وصفة بسيطة وفعالة لتكثيف الرموش والحواجب باستخدام زيت الخروع وزيت الزيتون:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

فرشاة الرموش

الخطوات:

قم بتحضير وعاء مناسب وأضف إليه زيت الزيتون وزيت الخروع. قم بخلط الزيوت جيدًا حتى تتجانس. غمس فرشاة الرموش في الخليط المحضر. قم بتمشيط الرموش بلطف باستخدام الفرشاة المغموسة في الزيت، من الجذور حتى الأطراف. اترك الزيت على الرموش والحواجب طوال الليل للحصول على أفضل النتائج. يفضل استخدام هذه الوصفة يوميًا قبل النوم.

وصفة لتكثيف الحواجب

إليك وصفة بسيطة باستخدام جل الصبار لتكثيف الحواجب:

المكونات:

جل الصبار الطبيعي.

قليل من الفازلين أو زيت الزيتون (اختياري).

الخطوات: