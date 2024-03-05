تعليق ساخر من إيلون ماسك بعد العطل الفني الذي ضرب منصات ميتا وتسبب في توقف فيسبوك وإنستجرام عند آلاف المستخدمين في عدد من الدول 

خلال الساعات القليلة الماضية واجهت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، بما في ذلك فيسبوك وانستجرام، انقطاعًا عالميًا في بعض المناطق وتسبب هذا الانقطاع في تعطل كبير لآلاف المستخدمين في هذه المنصات وسط مخاوف من اختراق الحسابات الخاصة بالمستخدمين، وهو ما جعل الملياردير الأمريكي مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس يسخر من فيسبوك خلال تغريدة له على منصة إكس.

تعليق إيلون ماسك على تعطل فيسبوك

وعلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا و SpaceX، ومنصة إكس على هذا الانقطاع بسخرية عبر حسابه على تويتر، حيث نشر تغريدة تشتمل على صورة لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لميتا ومنصة إكس على شكل حيوان البطريق، وأثارت تغريدة ماسك جدلاً واسعًا، حيث تصدر وسم تعطل الفيسبوك منصة إكس، واعتبر البعض أنها سخرية من تعطل منصات ميتا، بينما اعتبرها آخرون فرصة لفتح نقاش حول مستقبل التواصل الاجتماعي.

تعطل منصات فيسبوك وانستجرام

هذا وقد تسبب هذا العطل في جعل بعض المستخدمين لا يستطيعون تسجيل الدخول أو تسجيل الخروج من حساباتهم، إضافة إلى البطئ الشديد في تنفيذ الأوامر لبعض مستخدمي فيسبوك، بينما واجه إنستجرام تعطل أكبر حيث رفض التنقل بين القوائم داخل التطبيق، إلا أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا لا زال يعمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بهذا العطل الفني، دون أي توضيح رسمي من الشركة عن هذا التعطل وأسبابه، بينما يرجح البعض أن هذه التعطل نتيجة لعمل الشركة على بعض التحديثات الفنية التي ستطلقها شركة ميتا قريباً.