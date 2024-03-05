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الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024 والتاسع بعد التعديلات الجديدة الآن

أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024

essam.sandy69منذ ساعة واحدة
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يمكنكم الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوي والتاسع اليمن 2024 إلكترونيًا عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو من خلال الدخول على موقع الإدارة العامة للإختبارات، كما يمكن أيضا الإستعلام عن نتائج الإختبارات للفصل الدراسي الأول أو الثاني من موقت الإدارة العامة للاختبارات التابع للحكومة اليمنية التي تجد فيه الكثير من المعلومات بداية من رَقْم الجلوس حتي النتيجة.

الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024 

مع اقتراب الإختبارات النهاية يبدأ التلاميذ البحث عن أرقام الجلوس من أجل الدخول إلى الاختبارات، خاصة بعد أن وضعت وزارة التربية والتعليم اليمنية آلية بسيطة يمكن من خلالها الحصول على رَقَم الجلوس تبدأ من خلال إتباع التالي:

  • الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو الدخول على موقع الإدارة العامة للإختبارات Yemenexam.
  • حدد أرقام جلوس.
  • اختر الثانوي (علمي أو أدبي).
  • أكتب الإسم وتأكد من صحة الحروف.
  • اضغط استعلام.
  • لحظات وتظهر جميع بيانات رقم جلوس الطالب.
الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024 والتاسع بعد التعديلات الجديدة الآن
أرقام جلوس الثانوي اليمن

الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

اذا كنت من طالبي التاسع وترغب في الحصول على أرقام الجلوس فالأمر لا يحتاج منكم سوي عدة خطوات بسيطة جاءت جاءت كما يلي:

  • أدخل على رابط موقع Yemenexam.com.
  • أو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
  • النقر على زر الخِدْمَات.
  • اختار أيقونة أرقام الجلوس.
  • سجل أسمك كما هو مسجل في شهادة الميلاد.
  • لحظات وتظهر لك نتيجة رَقْم جلوس الطالب.
الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024 والتاسع بعد التعديلات الجديدة الآن
رقم جلوس التاسع

الاستعلام عن نتيجة الثانوية اليمن 2024

يمكن للطلبة والطالبات من أبناء المرحلة الثانوية اليمنية الحصول على النتيجة بعد الانتهاء من مراجعة وتصحيح النماذج من خلال إتباع عدة خطوات كالتالي:

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024 والتاسع بعد التعديلات الجديدة الآن
التاسع اليمن
  • موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
  • الإدارة العامة للإختبارات.
  • الثانوي العام
  • الضغط على أيقونة النتيجة.
  • سجل بياناتك كما مدون في شهادة الميلاد.
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essam.sandy69منذ ساعة واحدة
0

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