الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024 والتاسع بعد التعديلات الجديدة الآن

يمكنكم الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوي والتاسع اليمن 2024 إلكترونيًا عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو من خلال الدخول على موقع الإدارة العامة للإختبارات، كما يمكن أيضا الإستعلام عن نتائج الإختبارات للفصل الدراسي الأول أو الثاني من موقت الإدارة العامة للاختبارات التابع للحكومة اليمنية التي تجد فيه الكثير من المعلومات بداية من رَقْم الجلوس حتي النتيجة.

الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024

مع اقتراب الإختبارات النهاية يبدأ التلاميذ البحث عن أرقام الجلوس من أجل الدخول إلى الاختبارات، خاصة بعد أن وضعت وزارة التربية والتعليم اليمنية آلية بسيطة يمكن من خلالها الحصول على رَقَم الجلوس تبدأ من خلال إتباع التالي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو الدخول على موقع الإدارة العامة للإختبارات Yemenexam.

أو الدخول على موقع الإدارة العامة للإختبارات حدد أرقام جلوس.

اختر الثانوي (علمي أو أدبي).

أكتب الإسم وتأكد من صحة الحروف.

اضغط استعلام.

لحظات وتظهر جميع بيانات رقم جلوس الطالب.

الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

اذا كنت من طالبي التاسع وترغب في الحصول على أرقام الجلوس فالأمر لا يحتاج منكم سوي عدة خطوات بسيطة جاءت جاءت كما يلي:

أدخل على رابط موقع Yemenexam.com.

أو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

النقر على زر الخِدْمَات.

اختار أيقونة أرقام الجلوس.

سجل أسمك كما هو مسجل في شهادة الميلاد.

لحظات وتظهر لك نتيجة رَقْم جلوس الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية اليمن 2024

يمكن للطلبة والطالبات من أبناء المرحلة الثانوية اليمنية الحصول على النتيجة بعد الانتهاء من مراجعة وتصحيح النماذج من خلال إتباع عدة خطوات كالتالي: