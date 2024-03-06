وقتاش عطلة الطلبة.. موعد عطلة الربيع 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية والعطلات الأخرى

موعد عطلة الربيع 2024 بالجزائر

كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية منذ أيام عن الموعد الرسمي لبداية عطلة الربيع وذلك ردا على التساؤلات المتكررة حول موعد عطلة الربيع، فالكثير من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ينتظرون تلك العطلة بفارغ الصبر والتي ستمنح الطلاب راحة في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ العطلة يوم الخميس الموافق 21 من مارس للعام 2024 وتنتهي يوم الأحد الموافق 7 من أبريل، وبذلك ستستمر العطلة لمدة تتجاوز الخمسة عشر يوما متتالي، ووفقا لما اعلنت عنه وزارة التربية الوطنية فإنه من المقرر أن تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس على أن يكون موعد نهاية الامتحانات في يوم 14 مارس.

العطل الرسمية في الجزائر 2024

هناك العديد من أيام العطل والأجازات الرسمية طوال عام 2024، وسيمنح على اثرها الموظفون بالمؤسسات الحكومية وطلاب المدارس والجامعات أجازة من الذهاب لمقرات العمل والمدارس والجامعات، وبخلاف العطل المدرسية وهي عطلة الخريف وعطلة الشتاء وعطلة الربيع وعطلة الصيف، توجد عطل رسمية أخرى وهي بالترتيب :