لولو الشطورة اتسرقت! استقبل قناة وناسة 2024 ودلع عيالك مع لولو والنونو

أصبحت قناة وناسة هي من أكثر القنوات الفضائية التي لها دور كبير في نقل العديد من الأفلام الكرتونية والبرامج الطفولية المميزة، فضلاً عن نقلها للبرامج التعليمية والترفيهية التي يعشقها شريحة كبيرة من الأطفال، ويرغبون في مشاهدتها على مدار الساعة دون أن يملوا، ولذا سنوضح لكم التردد الجديد للقناة من أجل أن يتعرف عليه الجميع.

ما هو تردد قناة وناسة أطفال على النايل سات 2024

يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لبعض المعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد الخاص بالقناة يكون 11430.

استقطاب القناة هو عمودي.

معدل الترميز لقناة وناسة هو 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

ما هو تردد قناة وناسة 2024 العرب سات؟

ويمكن بكل سهولة استقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد هو 11270.

استقطاب قناة وناسة هو عمودي.

معدل ترميز القناة هو 27500.

كيف استقبل قناة وناسة أطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا للأتي:-