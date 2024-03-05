رسميًا .. رابط تحميل كشوفات أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب التعيين لـ 50 ألف درجة وظيفية لعقد مدته ثلاث سنوات براتب يصل إلى 300 ألف دينار، وبدأت المحافظات بدولة العراق بالإعلان عن أسماء المقبولين والمستبعيدين من تعيينات عقود التربية، لذلك خلال الأسطر التالية سنوضح رابط تحميل أسماء المقبولين في عقود التربية لعام 2024 بالعراق.

المقبولين في تعيينات عقود التربية 2023

في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 تم الإعلان عن أسماء المقبولين للتعيين في عقود التربية لعام 2024 علمًا بأن القائمة تشمل كلاً من أسماء المقبولين والمستبعدين وذلك في محاولة من وزارة التربية والتعليم العراقية بسد العجز في المدارس، علمًا بأن المديريات التعلبمية لكل محافظة مسؤولة عن المراجعة الكاملة لجميع الطلبات وكل محافظة ستطلق الرابط الإلكتروني الخاص بها لتحميل الكشوفات.

أسماء المقبولين في عقود تربية المثنى 2024

وفرت مديرية التربية بالمثنى رابط إلكتروني من خلاله يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية لكل الأضخاص الذين تقدموا للحصول على 6 ألاف درجة مخصصة للوظائف التعليمية، علمًا بأن إدارة التعليم في المثنة أعلنت أن كل مديرية تعتمد على آليات محددة للاختيار وبعد نشر الأسماء سوف يتم الإعلان عن المستندات التي لابد من تقديمها.

رابط أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024

وفرت وزارة التعليم رابط إلكتروني يساعد المواطنين على الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية، على أن يتم الاستعلام وفقًا للخطوات التالية: