شروط سند محمد بن سلمان للزواج 1446

يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول مواقع التواصل الإلكترونية عن معرفة الاستعلام عن سند محمد بن سلمان للزواج، حيث يعد هذا الدعم نوع من المساندة للشباب المقبلة علي الزواج بهدف التيسير علي احتياجاتهم اللذين يقبلون عليها، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الشروط اللازمة لدعم سند محمد بن سلمان للزواج، آلية الاستعلام عن دعم سند للزواج في السطور التالية ابقوا معانا.

تعرف علي شروط دعم سند محمد بن سلمان للزواج

يشترط علي المتزوجين لا تزيد قيمة المهر عن 50 ألف ريال سعودي.

يجب علية أن يجتاز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.

يشترط علي المتقدم أن لا يتجاوز الدخل الشهري له 4000 الآلاف ريال سعودي.

يشترط علي المتقدم أن يكون هو أول زواج بالنسبة له.

يجب علية أن يكون حاصلا عليي الشهادة الثانوية او ما يعادلها.

يشترط علية أن يكون مقيم بالأراضي السعودية وليس خارج البلاد.

يجب أن يكون سعودي الجنسية السعودية.

خطوات التسجيل في برنامج دعم سند محمد بن سلمان للزواج

أولا: يرجي الدخول علي الموقع الإلكتروني ببرنامج الدعم سند محمد بن سلمان.

ثانيا: قم بالنقر علي خانه خدمات دعم سند للزواج.

ثالثا: سيتطلب منك إقرار بموافقه علي الشروط من قبل البرنامج.

رابعا: بعد النقر علي موافقه جميع الشروط، يجب كتابه الاسم، رقم الهوية الوطنية، حاله الزوج.

خامسا: يجب إرسال كافة البيانات، إرفاق جميع المستندات الموثقة بشكل صحيح.

سادسا: قم بالنقر علي زر إرسال الطلب.

يبلغ قيمة دعم سند محمد بن سلمان للزواج ما يقارب من عشرين ألف ريال سعودي، يتم منحة مرة واحدة فقط للمواطن المقدم علي هذا الدعم، أيضا غير قابل للاسترداد.

طريقة معرفة حالة طلب الدعم سند محمد بن سلمان للزواج