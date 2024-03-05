بامكانيات عالية جبارة منافس للأيفون..سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra واهم ما يميز الهاتف

يعد هاتف سامسونج جلاكسي إس23 واحدًا من أبرز إصدارات شركة سامسونج التي تتمتع بشهرة واسعة في السوق المحلي والعالمي، ويتميز هذا الهاتف بمواصفات وسمات داخلية عالية الجودة، مما يجعله من بين الهواتف الأكثر تنافسية في السوق، وسامسونج قد أعلنت عن هذا الجهاز ليكون خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام متميزة، ويتميز جلاكسي إس23 بتصميم أنيق وجذاب، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الميزات والوظائف المتقدمة، وبفضل هذه المواصفات الرائعة والأداء الممتاز، يعد هاتف سامسونج جلاكسي إس23 واحدًا من أفضل وأرقى أنواع الهواتف المتاحة في السوق وسوف يوفر للمستخدمين تجربة استخدام ممتازة ويساعدهم على الاستمتاع بالمزايا التكنولوجية الحديثة.

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra

يعد هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra واحدًا من الهواتف الرائدة التي تقدمها شركة سامسونج، ويتميز هذا الهاتف بمواصفات قوية وتقنيات متقدمة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام متميزة ونظرة على أبرز مواصفاته:

المعالج :

: يعتبر معالج هاتف Galaxy S23 Ultra من أقوى المعالجات المتوفرة، يتميز بتقنية سنابدراجون ومعمارية 4 نانومتر، مما يوفر أداءًا سريعًا وفعالًا لتشغيل التطبيقات والألعاب الحديثة.

الشاشة والبطارية:

يتميز الهاتف بشاشة كبيرة تصل إلى 6.8 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة للمحتوى المرئي، وتعمل البطارية ذات سعة 5000 مللي أمبير في الساعة على توفير طاقة كافية للاستخدام طوال اليوم.

الكاميرا:

تمتاز كاميرا Galaxy S23 Ultra بنظام رباعي العدسة، حيث تتميز العدسة الأولى بدقة 200 ميجابكسل وتدعم خاصية الزوم، وتوفر العدسة الثانية تقنية OIS، والعدسة الثالثة دقة تصل إلى 10 ميجابكسل، بينما تعمل العدسة الرابعة على تقريب الصور بثبات تام. يدعم الهاتف أيضًا تصوير فيديو عالي الجودة بدقة 8K.

التخزين :

: يتوفر الهاتف بسعات تخزين تصل إلى 256 جيجابايت و512 جيجابايت، مما يتيح للمستخدمين تخزين كمية كبيرة من البيانات والملفات.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

يتوفر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بعدة خيارات لسعة التخزين، وبالتالي فإن الأسعار قد تختلف بناءً على السعة المختارة ويبدأ سعر الهاتف من حوالي 35,000 جنيه مصري لنسخة بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 8 جيجابايت، وبينما يصل سعر النسخة بسعة تخزين 256 جيجابايت إلى حوالي 55,000 جنيه مصري، وسعر النسخة بسعة تخزين 512 جيجابايت يصل إلى حوالي 62,000 جنيه مصري