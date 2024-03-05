“هل سيتم تبكيرها؟؟!!”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة وقيمتها

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، في ظل اقتراب شهر رمضان يتزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعدما تداولت أنباء تفيد بأنه سيتم تبكير الصرف لكافة الموظفين ليتمكنوا من شراء كافة ما يحتاجونه من سلع على مدار الشهر، واليكم كافة التفاصيل المتعلقة بمرتبات شهر مارس وهل سيتم صرفها بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي أعلنها مؤخرا.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أما عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 فسيتم في الموعد المحدد له من قبل وزارة المالية، حيث من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، وحتى يوم 27 من الشهر نفسه، أي على مدار 6 أيام متواصلة على أن يتم اضافة الزيادة الجديدة والمقررة بنحو 50%، وحتى الآن لم تصدر أية قرارات رسمية بشأن تبكير مرتبات شهر مارس 2024، ليتم صرفها قبل حلول شهر رمضان الكريم.

قيمة مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

من المقرر أن تصرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وفقًا للقيم التالية لكل درجة، بداية من الدرجة السادسة، وحتى الدرجة الممتازة كما يلى:

رتبات شهر مارس 2024 تصل قيمتها للدرجة السادسة نحو 6000 جنيه بعد الزيادة. مرتبات شهر مارس 2024 6500 جنيه للدرجة الخامسة بعد الزيادة. مرتبات شهر مارس 2024 تصل نحو 7000 جنيه، للدرجة الرابعة بعد الزيادة مرتبات شهر مارس 2024 تقدر بقيمة 7500 جنيه، للدرجة الثالثة بعد الزيادة. مرتبات شهر مارس 2024 8000 جنيه للدرجة الثانية، بعد الزيادة. مرتبات شهر مارس 2024 8200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد الزيادة. مرتبات شهر مارس 2024 تصل إلى 9200 جنيه، لدرجة المدير العام أو ما يعادلها. مرتبات شهر مارس 2024 10200 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة. مرتبات شهر مارس 2024 12.200 جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة.

زيادة المرتبات 2024

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن زيادة المرتبات 2024 اعتبارًا من أول مارس 2024 الجارى، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.