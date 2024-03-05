هل سيتم الصرف قبل رمضان ولا لا .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 .. كيفية الاستعلام وموعد صرف الزيادة

إذا كنت تريد موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وكيفية الاستعلام وموعد صرف الزيادة الجديدة تابع السطور المقبلة، حيث يتساءل أصحاب معاشات تكافل وكرامة عن تاريخ استحقاقهم للحصول على المبالغ المستحقة، بما في ذلك الزيادة الجديدة، سنقوم بتوضيح التفاصيل فيما يلي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

من المخطط أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس مع الزيادة الجديدة المعلن عنها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمت الموافقة على زيادة معاشات “تكافل وكرامة” لعام 2024 بنسبة 15%، بتكلفة تقدر بـ 5.5 مليار جنيه، مما يرفع الزيادة الإجمالية خلال العام إلى 55% من قيمة المعاش، ومن المخطط تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

تقدم وزارة التضامن طريقة سهلة ومبسطة للمواطنين للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث يتبع الفرد الخطوات التالية.

يجب الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي .

. ثم يختار برنامج تكافل وكرامة.

ثم يحدد المستحق ويقوم بإدخال الاسم الرباعي.

ثم يختار الشهر الذي يرغب في الاستعلام عنه.

ثم يكتب رقم الهاتف الخاص به.

ثم ينقر على كلمة “استعلام”.

يظهر بعدها جميع البيانات التي يرغب في الاستعلام عنها.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

وضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 سيكون في منتصف الشهر، وسيتم ذلك في جميع الأماكن المحددة لصرف الدعم النقدي، بالتالي سيبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس في يوم 15 مارس الحالي، وسيستفيد منه حوالي 5.2 مليون أسرة هذا وفقًا لإعلان وزارة التضامن الاجتماعي.

ما هي أماكن صرف معاش تكافل وكرامة؟

تتاح للمواطنين إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة من عدة مواقع، منها.