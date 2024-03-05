تكنولوجيا
لو هاتفك الآيفون وقع في الميه؟ اتبع الخطوات دي عشان تنقذ آيفونك من الميه
شاع بين كثير من الناس أن عندما يتعرض هاتفك إلى بلل أو مياه أن نضعه في كمية من الأرز الجاف ولكن هل هذه معلومة صحيحة أم لا هذا ما سنعرفه من خلال الحديث عن موضوع ماذا تفعل مع هاتف آيفون المبلل لا تغمسه في الأرز أبدا.
ماذا تفعل مع هاتف آيفون المبلل؟
نشرت شركة أبل العالمية عدة تحذيرات بشأن هاتف آيفون أبرزها طرق التعامل مع الهاتف إذا تعرض إلى بلل، وهي كما يلي:
- وأول تلك التحذيرات هو عدم استخدام مصادر الهواء الساخن أو الهواء المضغوط لتجفيف تلك المياه.
- كما حذرت أيضاً من استعمال المناديل الورقية أو أعواد القطن لأنه قد يؤثر سلباً على كفاءة الهاتف.
- وبالتأكيد حذرت أيضاً من الطريقة الأشهر عند تعرض الهاتف إلى بلل، وهو غمس الهاتف في الأرز.
- وكل تلك التحذيرات جاءت نتيجة تعرض تلك الهواتف فيما بعد لتلف كبير نتيجة لتلك الطرق مثل دخول بعض حبات الأرز إلى مكونات الهاتف، أو غيرها.
الطريقة الصحيحة للتعامل مع الهاتف إذا تعرض إلى البلل
- ولم تكتف الشركة بتوجيه التحذيرات السابقة فقط، ولكنها وجهت أيضاً للطريقة الصحيحة للتعامل مع الهاتف إذا تعرض إلى البلل، وهي كما يلي.
- أولا نقوم بمسك الهاتف بطريقة صحيحة وهو أن تكون فتحة الشاحن متوجهة إلى أسفل.
- بعد ذلك يقوم بالطرق عليه طرقات خفيفة للتخلص من الماء من تلك الفتحة.
- بعد ذلك نضع الهاتف في مكان مفتوح بحيث يتعرض للهواء الطبيعي، ويجف بطريقة صحيحة وآمنة.
- بعد ترك الهاتف في الهواء الطبيعي لمدة نصف ساعة نقوم بشحن الهاتف من مخرج الشاحن الخاص به.
- وفي حالة وجود أي آثار للبل على الهاتف بعد ذلك نقوم بترك الهاتف في الهواء الطبيعي لمدة ٢٤ ساعة كاملة.
- وفي حالة فشل الخطوات السابقة في التخلص من بلل الهاتف نصحت الشركة أيضاً أنه يجب التوجه على الفور إلى إحدى مراكز الصيانة الخاصة بشركة أبل، وذلك حتى لا يتعرض الهاتف إلى تلف أكبر.