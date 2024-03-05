تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على نايل سات وعرب سات بعد التحديث 2024

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2024، الذي يحظي باهتمام الكثير من المشاهدين، حيث إن القناة تُعد من أكثر القنوات تميزًا من حيث المحتوي والدقة في التصوير والإبداع في التقديم بما يناسب كافة الفئات العُمرية، وقد حظت القناة بجماهيرية كبيرة في المنطقة العربية بشكل خاص وفي العالم عمومًا، وخلال هذه المقالة سوف نقدم إليكم الترددات الجديدة للقناة بالإضافة إلي الطريقة التي يجب إتباعها لتنزيل التردد علي جهازك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

أصبح بإمكانكم الآن تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي علي القمر الصناعي النايل سات وذلك بواسطة الترددات الآتية:

التردد: 11526.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: SD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على القمر الصناعي نايل سات جودة hd

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب أفقي.

التصويب 3/4.

تردد قناة National Geographic على العرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: SD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على هوت بيرد

التردد: 11045.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهازك