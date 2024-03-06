ابدأ المغامرة والعب المهام الجديدة .. طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 4 للهواتف والكمبيوتر

تعد لعبة جراند ثفت أوتو 4 واحدة من أهم الألعاب الإلكترونية ويبحث عنها الكثيرين نظرًا لأنها على درجة عالية من الإثارة والحماس، ووجدنا مؤخرًا أنه يوجد الكثير من الأشخاص الراغبين في تجربة هذه اللعبة ولكن لا يتمكنون من تحميلها بشكل صحيح، لذلك خلال الأسطر التاليةس وف نوضح طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 4 لكلاً من هواتف الأندرويد والآيفون.

رابط تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 4

من السهل أن يتم تحميل لعبة Grand Theft Auto Iv على الهواتف الاندرويد وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الذهاب إلى متجر جوجل بلاي الموجود في هاتفك.

قم بإدخال اسم اللعبة في خانة البحث Grand Theft Auto Iv.

انقر على كلمة تثبيت.

على الفور سوف يتم تحميل اللعبة في بضع دقائق.

بعد ذلك قم بفتح اللعبة وسجل دخول إليها.

تحميل لعبة Grand Theft Auto Iv من الموقع الرسمي

مؤخرًا تم إطلاق إصدار جديد من لعبة جاتا على أن يتم تحميله من الموقع الرسمي للعبة وهو موقع Rock games على أن يتم تسديد رسوم اللعبة من خلال بطاقة الائتمان، على أن يتم إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص باللعبة موقع موقع Rockstar.

انقر على تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت أوتو فايف.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة.

أدخل البيانات البنكية.

انقر على كلمة دفع.

مميزات لعبة جاتا جراند ثفت اوتو