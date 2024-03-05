مبروك لجميع المشمولين.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf 2024 عبر منصة مظلتي

تساءل عدد كبير من مواطني الدولة العراقية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والموعد المخصص لصرفه إلى جميع الفئات المستحقة، حيث يسهل الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بك من خلال موقع مظلتي، فهي إحدى المنصات الحكومية المعترف بها داخل الدولة ويحصل المواطنين من خلالها على عدد من كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية، ومن ضمن تلك الخدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدم إلى العديد من الأفراد مقابل عدد من الشروط، ومن خلال مقالنا نتعرف على كشوفات الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية وغيرها من المعلومات.3

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يسهل عليك الآن تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي التابع إلى منصة مظلتي، حيث إن تلك الرعاية إحدى المنح المقدمة من قبل الحكومة العراقية مساعدة المتقدمين في سد جميع احتياجتهم، وتكون طريقة الاستعلام عنها كما يلي:

ادخل إلى منصة مظلتي الرسمية من خلال الرابط الخاص بها من هنا.

اختر زر الرعاية الاجتماعية.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

اختر زر الوجبة وقم بتحديد الرقم التي تحصل عليه.

قم بكتابة البيانات الخاصة بك ومن ثم اختر المحافظة أيضًا.

اضغط على زر التحميل.

تظهر أمامك الكشوفات بعد إنتهاء عملية التحميل ابحث عن اسمك في خانة البحث.

شروط قبول الرعاية الاجتماعية

لكي يتم قبولك في خدمة الرعاية الاجتماعية داخل الدولة العراقية يوجد بعض الشروط التي يهتم بها المواطنين لكي يتم الموافقة على طلبهم، والتي تكون كما يلي: