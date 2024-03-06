“الزيت رخص الحق اشتري” بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين حول سعر الزيت الحر في الأسواق
سعر الزيت، مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك ينتظر الكثيرون مبادرات الحكومة المصرية بالعمل على خفض أسعار السلع الأساسية من سكر وزيت وأرز وغيرها، وبالفعل أعلن وزير التموين عن انخفاض سعر زجاجة الزيت، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سعر الزيت الحر وزيت التموين.
التموين تبشر المواطنين حول سعر الزيت
شهدت الأيام السابقة شكاوي متكررة من المواطنين بارتفاع أسعار السلع الأساسية بمعدلات كبيرة خصوصا الزيت والسكر كونهما منتجان أساسيان لا غنى عنهما في المنزل وارتفاع سعرهما قد يسبب أزمة في معظم البيوت المصرية، ومع الأحداث الأخيرة التي تسببت في هبوط سعر الدولار تأمل الناس في انخفاض أسعار السلع وعودتها لسابق عهدها، وبالفعل انخفض سعر الزيت الحر 20 جنيه كاملة، وأصبح الان سعر الزجاجة بالأسواق 80 جنيه مصري بعدما كان سعرها الفترة السابقة وصل ل 100 جنيه للزجاجة الواحدة.
سعر الزيت في المجمعات الاستهلاكية
أثناء افتتاح وزير التموين المصري السيد علي مصيلحي ستة عشر مكتبا من مكتب السجل التجاري عبر تقنية الفيديو كونفرس صرح بأن سعر الزيت سيكون في المجمعات الاستهلاكية ومعارض اهلا رمضان 65 جنيه للزجاجة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الدعم لهم تزامنا مع استقبال شهر رمضان المبارك الذي يقبل الناس خلاله على شراء المنتجات الغذائية بشكل أكبر من المعتاد، كما طرحت الوزارة أكياس السكر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيه للكيلو، وصرح المسئولون بضخهم كميات كبيرة منه في المجمعات وفروع الشركات، وذلك سعيا منها لحل أزمة السكر المستمرة منذ عدة أشهر حيث أنه أصبح لا يتوافر في الأسواق ويباع في المتاجر بأسعار مرتفعة.