“الزيت رخص الحق اشتري” بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين حول سعر الزيت الحر في الأسواق

سعر الزيت في المجمعات الاستهلاكية

أثناء افتتاح وزير التموين المصري السيد علي مصيلحي ستة عشر مكتبا من مكتب السجل التجاري عبر تقنية الفيديو كونفرس صرح بأن سعر الزيت سيكون في المجمعات الاستهلاكية ومعارض اهلا رمضان 65 جنيه للزجاجة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الدعم لهم تزامنا مع استقبال شهر رمضان المبارك الذي يقبل الناس خلاله على شراء المنتجات الغذائية بشكل أكبر من المعتاد، كما طرحت الوزارة أكياس السكر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيه للكيلو، وصرح المسئولون بضخهم كميات كبيرة منه في المجمعات وفروع الشركات، وذلك سعيا منها لحل أزمة السكر المستمرة منذ عدة أشهر حيث أنه أصبح لا يتوافر في الأسواق ويباع في المتاجر بأسعار مرتفعة.