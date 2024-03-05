شاهد hd.. مسلسل المتوحش Yabani 25 عبر قناة ام بي سي وان لجودة عالية HD

الكثير من المواطنين يتساءلون عن تردد جميع القنوات التي سوف تنقل مسلسل المتوحش Yabani 25 فتلك الحلقة من ضمن الحلقات التي يرتفع عليها البحث من جانب الأشخاص لأنها تكون مهمة للغاية وينتظرها جميع الأشخاص، كما أن هذا المسلسل يكون من المسلسلات التي تحمل في أحداثها الإثارة والتشويق، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم جميع ما يخص هذه الحلقة وأيضا القنوات الناقلة لها.

مسلسل المتوحش Yabani 25

في الحقيقة أن مسلسل المتوحش من المسلسلات التي نالت على إعجاب عدد هائل للغاية من الجمهور، ويتم التساؤل عن مسلسل المتوحش Yabani 25، فمن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل من المنتظر عرض تلك الحلقة الجديدة منه مساء يوم الثلاثاء الذي يوافق الخامس من مارس 2024، وذلك في بث حصري سيكون به الكثير من الأحداث الممتعة وأيضا الشيقة عقب انتهاء الحلقة التي مضت على تولي سرحان الإدارة الخاصة بمستشفى نسليها عقب القرار الخاص بيامان بأن يسلم جميع الممتلكات الخاصة بالعائلة المتعلقة به لوالدته التي قامت بإعادة سرحان مرة أخرى لإدارة المستشفى، ومن الجدير بالذكر أن تلك الحلقة ستكون قوية للغاية، وبها العديد من الأحداث ممتعة والشيقة.

القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش

سيتم إذاعة هذا المسلسل التركي المعروف وأيضا المشهور في يوم الثلاثاء أسبوعيًا في تمام الساعة 7:00 مساء تبعًا لتوقيت القاهرة، وكذلك في تمام الساعة 8:00 مساء تبعًا لتوقيت السعودية، وفيما يلي التردد الخاص بالقناة الناقلة له حيث أن قناة ام بي سي وان ستعرضه، وفيما يلي تردد القناة: