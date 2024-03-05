«الشقة جاهزة على المفتاح يا عريس».. بمساحة 90 م وتسليم فوري وتشطيب كامل امتلك شقة في الاسكان المتميز بهذه الشروط

يسعى الكثير من المواطنين في البحث عن شقق جديدة في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية الخاصة وبدورها تقوم وزارة الإسكان بطرح بعض الشقق في بعض فترات السنة ومن ضمن تلك الشقق هي شقق الاسكان المتميز حيث تم طرح عدد من الشقق في الطرح التكميلي والخاص بمدينتي أسيوط الجديدة والعبور الجديدة وفي هذا المقال نوضح لكم شروط حجز شقق الاسكان المتميز والمساحات المتاحة والموعد النهائي للتقديم فتابعوا معي.

مساحات شقق الاسكان المتميز

وطبقا لما أكدته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فإن غلق باب التقديم على شقق الاسكان سيكون في ال 21 من شهر مارس الحالي مؤكدة أن التقديم متاح من خلال موقع بنك التعمير والاسكان، أما عن المساحات المعروضة في تلك الشقق فأكدت وزارة الاسكان أنها قامت بطرح 839 شقة سكنية في مدينتي العبور وأسيوط الجديدة بمساحات مختلفة حيث تتراوح الشقق ما بين 57 متر مربع إلى 93 متر مربع مع استلام فوري وتشطيب كامل.

ما هي شروط شقق الإسكان المتميز؟

حددت وزارة الاسكان الاجتماعي شروط لحجز شقق الاسكان المتميز حيث جاءت كالتالي:-