الحلم أصبح حقيقة! شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة في 14 مدينة!

تعتبر شقق الإسكان الجديدة في مصر خطوة هامة نحو توفير سكن مناسب للمواطنين بأسعار ميسرة، ومع طرح الوحدات السكنية الجديدة، تفتح فرصة للعديد من الأسر لتحقيق حلم السكن الآمن والمستقر.

الإعلان الجديد

كجزء من جهود تطوير الإسكان في مصر، قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإطلاق طرح جديد لشقق الإسكان.

هذا الطرح يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة وبتسهيلات تمويلية مرنة للمواطنين في مختلف المحافظات.

المواصفات والأسعار

تتوفر الشقق بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترا، مع تنوع في التصميم والمواصفات حسب كل مدينة.

تتراوح الأسعار بين 350 ألف و500 ألف جنيه، وتتأثر بعوامل مثل المساحة والموقع.

شروط الحجز

يجب أن يكون عمر المتقدم للحجز بين 21 و51 عاما.

يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل، سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضي.

يجب تقديم إثبات الدخل، حيث يجب أن يكون صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز ضمن النطاق من 2700 جنيه إلى 7000 جنيه.

يجب تقديم مستندات إثبات الزواج وميلاد الأولاد إن وجدوا، بالإضافة إلى مستندات أخرى تثبت حالة الزواج والأسرة.

الإجراءات اللازمة للتقديم

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

تقديم قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأولاد إن وجدوا.

تقديم مستندات إثبات الدخل مثل شهادات الرواتب.

تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

تقديم أي مستندات إضافية تثبت مصادر الدخل الإضافية إن وجدت.

تمثل طروحات شقق الإسكان الجديدة فرصة حقيقية للمواطنين في مصر لتحقيق حلم السكن الآمن بأسعار ميسرة وتسهيلات تمويلية مريحة، ومع امتثال المتقدمين للشروط المطلوبة وتقديم الوثائق اللازمة، يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة والحصول على سكن يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.