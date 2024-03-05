وصل للأرض!! سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بعد الانخفاض .. كل حاجة هترخص تاني

يريد العديد من المواطنين في مصر الإطلاع على سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء ليوم خمسة مارس عام 2024 حيث يشهد الدولار في الفترة الأخيرة تغييرات وتبديلات كبيرة في سعره وجاء ذلك مباشرة بعد إتمام صفقة رأس الحكمة حيث انخفض سعر الدولار بها بشكل كبير ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية تابعوا معي.

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5 مارس عام 2024 الأسعار الموضحة في النقاط التالية:

سجل سعر الدولار الأمريكي 51 جنيه و70 قرش مصري.

سجل الخمس دولارات أمريكية 253 جنيه وخمس قروش مصري.

سجل سعر ال 10 دولارات أمريكية 507 جنيه مصري.

تم ما تسجيل سعر ال 25 دولار امريكي 1267 جنيه مصري.

يصل الان سعر ال 50 دولار أمريكي إلى 2535 جنيه مصري.

تم تسجيل سعر ال 100 دولار أمريكي 570 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنوك اليوم

اليكم في النقاط التالية قائمة اسعار الدولار في بعض البنوك المصرية: