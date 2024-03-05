جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة بعد أخر تعديل من الوزارة “مبروك عليك هتتأجل” 2024

بعد ما تم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023-2024 من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ، يتساءل العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي عن جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 ومن المعروف ان بداية الدراسة للترم الثاني قم بدأت يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري وستستمر لمدة أربعة شهور وفي السطور القادمة سنوضح لكم كافة المعلومات عن امتحانات الثانوية العامة وموعد الامتحانات وجدول امتحانات طلاب الثانوية العامة فتابعوا معنا .

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة

اعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني من خلال الاجتماع الذي عقده منذ يومين مع اللجنة المسئولة عن وضع جدول امتحانات الثانوية العامة ورؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الاسئلة لامتحانات الثانوية العامة وقد حدد موعد امتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ يوم 10 من شهر يونيو القادم وذلك للمواد الفرعية التي لن يتم اضافتها للمجموع مثل مادة التربية الدينية ومادة الاحصاء ومادة الاقتصاد وستبدأ الامتحانات الاساسية يوم 22 من شهر يونيو القادم 2024 وقال الدكتور رضا حجازي في الاجتماع الذي عقد انه سيقوم بعقد اجتماع اخر مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2024 قبل الاعلان عنه موضحا انه سيتم الاعلان عنه قريبا .

ومن المعروف انه سيختلف جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة حسب القسم الذي التحق به كل طالب وطالبة فالمواد في قسم العلمي علوم مختلفة عن المواد في قسم العلمي رياضة مختلفة عن المواد في القسم الادبي .