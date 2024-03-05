اللي هتذيع مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر.. تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 .. اتفرج مجانا ومن بيتك انتا وعيالك

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر من خلال تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024، هتتفرج من بيتك ومجاناً بدون اي تكاليف، حيث سوف نرصد لحضراتكم تردد القناة على القمر نايل سات وعلى القمر الصناعي عرب سات وكيفية تنزيل القناة على الرسيفر، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في النهائي

يتوفر تردد قناة اون تايم سبورت على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، ويمكنك حفظ القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك من خلال هذا التردد المحدد كالتالي.

اولا تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات.

ثانيا تردد القناة : 11853.

ثالثا معدل الترميز : 27500.

رابعا معامل الاستقطاب عمودي.

خامسا جودة القناة HD.

سادسا القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تتوفر ترددات خاصة بقناة “أون تايم سبورت” على القمر الصناعي عرب سات، حيث يمكن ضبط القناة بسهولة على جهاز الرسيفر واحد من هذه الترددات هو.

اولا تردد القناة هو 11861. ثانيا القمر الصناعي عرب سات. ثالثا معامل الاستقطاب أفقي رابعا معامل تصحيح الخطأ ⅚. خامسا معدل الترميز يكون 27500. سادسا جودة القناة HD

كيفية تنزيل قناة أون تايم سبورت على التلفزيون

لتحميل وحفظ قناة “أون تايم سبورت” على جهاز الرسيفر الخاص بك بجانب القنوات الأخرى، يتوجب اتباع خطوات بسيطة تتمثل في.